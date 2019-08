video Condividi | A.B. 12:35 Salvini mette radici ad Alghero: parla Sacristani



E´ lui che guida il gruppo ad Alghero e confessa: «Siamo sempre più uniti e coesi». Luca Sacristani parla a tutto campo sugli impegni amministrativi, il feeling col sindaco Mario Conoci e l´avvio del tesseramento regionale. «Staremo molto più attenti in futuro nel non commettere errori» dice, lasciando intendere possibili nuovi ingressi nel gruppo Lega in Aula. Sul Quotidiano di Alghero l´intervista col coordinatore locale del partito di Matteo Salvini.