A Sassari il Consiglio è plastic free



SASSARI - Il Consiglio comunale di Sassari diventa Plastic free. Dalla seduta del 6 agosto saranno utilizzati soltanto bicchieri compostabili, mentre le bottigliette d'acqua, una volta terminate quelle già acquistate, saranno sostituite da un unico boccione.



Si tratta di una scelta del sindaco Gian Vittorio Campus e del presidente dell'Assemblea civica Maurilio Murru coerente con le scelte fatte dallo stesso Consiglio che ha votato all'unanimità alla fine del 2018 una mozione per bandire la plastica monouso dal territorio comunale e della Rete Metropolitana.



Successivamente, nell'aprile 2019, un'altra votazione all'unanimità aveva sancito l'approvazione del nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che vieta l'uso della plastica monouso in determinate situazioni.