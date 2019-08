Condividi | Red 18:07 Protagonista della serata di martedì saranno la direttrice della fotografia Pilar Sánchez Díaz e la regista di “Carmen y Lola” Arantxa Echevarría. Con lei, ci sarà il musicista Gianmarco (Jimi) Diana Cinema delle terre del mare: ottavo atto



ALGHERO - Giunge all’ottava giornata “Cinema delle terre del mare”, il festival itinerante algherese realizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission. Protagonista indiscusso di questo appuntamento sarà l’amore, in diverse forme ed in diverse direzioni, ma sempre amore, senza se e senza ma. È amore madre-figlio nel film italiano per la sezione “Young adult”, lo è nel secondo appuntamento con il ciclo sulla vendetta “Vengeance trilogy”, nella musica per il cinema di “Soundtracks” e, infine, nel lungometraggio spagnolo di “Night on earth”.



Per Young adult, al Teatro Civico, alle 18, è in programma la proiezione di “Un giorno all’improvviso”, l’opera prima di Ciro D’Emilio. David di Donatello 2019 per la miglior attrice protagonista Anna Foglietta, il film affronta in maniera intensa e dolorosa il rapporto tra un figlio, adolescente con il desiderio di diventare calciatore, e sua madre, dolce, ma problematica, in una Campania in cui il desiderio di riscatto sociale si fa urgente. Sempre alle 18, ma a Lo Quarter, è la volta di “Oldboy”, secondo capitolo della Vengeance trilogy firmata Park Chan-Wook: Gran premio della Giuria al 57esimo Festival di Cannes, racconta il rapimento, la prigionia e la sete di vendetta di un uomo qualunque quando scopre di essere sospettato ingiustamente di avere massacrato sua moglie. La lotta contro la violenza e contro il male è uno dei punti chiave dell’universo di Chan-Wook, che sottolinea: «Sembra folle, ma talvolta usare la violenza a questo scopo è un atto molto nobile».



Il festival per cinefili in movimento si sposterà a Fertilia. “Bistrot amare”, dove, alle 20, il musicista cagliaritano Gianmarco (Jimi) Diana, autore e compositore, incontrerà la regista Arantxa Echevarría per conversare con lei di musica per cinema, nello spazio “Il mio cinema a 33 giri”, che Cinema delle terre del mare gli ha concesso con la sezione Soundtracks. Infine, alle 22, nella spiaggia Lazzaretto, negli spazi del bar ristorante La Torre, l’appuntamento sarà con il film della Echevarría, il pluripremiato (Goya 2019 per la miglior opera prima e per la miglior attrice non protagonista Carolina Yuste) “Carmen y Lola”. Il destino di Carmen, adolescente gipsy della periferia di Madrid, è segnato: sposarsi e mettere al mondo tanti bambini. Ma un giorno incontra Lola, ed allora tutto cambia. «Ho avvertito dentro di me l’obbligo morale di dar voce a chi non ne ha – commenta la regista - il cinema è diventato una sorta di altoparlante, uno strumento per rappresentare qualcosa che credo sia giusto conoscere e far conoscere». Insieme all’ormai di casa Jimi Diana, ospiti di questa ottava tappa saranno la basca Echevarría (autrice, sceneggiatrice e produttrice di cinema e televisione spagnola e prima regista spagnola ad essere selezionata alla “Quinzaine des Réalisateurs de Cannes” per il film Carmen y Lola) e Pilar Sánchez Díaz, prima collaboratrice nei migliori team di ripresa spagnoli ed ora direttrice della fotografia, con all’attivo oltre venti titoli fra documentari e fiction. Commenti ALGHERO - Giunge all’ottava giornata “Cinema delle terre del mare”, il festival itinerante algherese realizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission. Protagonista indiscusso di questo appuntamento sarà l’amore, in diverse forme ed in diverse direzioni, ma sempre amore, senza se e senza ma. È amore madre-figlio nel film italiano per la sezione “Young adult”, lo è nel secondo appuntamento con il ciclo sulla vendetta “Vengeance trilogy”, nella musica per il cinema di “Soundtracks” e, infine, nel lungometraggio spagnolo di “Night on earth”.Per Young adult, al Teatro Civico, alle 18, è in programma la proiezione di “Un giorno all’improvviso”, l’opera prima di Ciro D’Emilio. David di Donatello 2019 per la miglior attrice protagonista Anna Foglietta, il film affronta in maniera intensa e dolorosa il rapporto tra un figlio, adolescente con il desiderio di diventare calciatore, e sua madre, dolce, ma problematica, in una Campania in cui il desiderio di riscatto sociale si fa urgente. Sempre alle 18, ma a Lo Quarter, è la volta di “Oldboy”, secondo capitolo della Vengeance trilogy firmata Park Chan-Wook: Gran premio della Giuria al 57esimo Festival di Cannes, racconta il rapimento, la prigionia e la sete di vendetta di un uomo qualunque quando scopre di essere sospettato ingiustamente di avere massacrato sua moglie. La lotta contro la violenza e contro il male è uno dei punti chiave dell’universo di Chan-Wook, che sottolinea: «Sembra folle, ma talvolta usare la violenza a questo scopo è un atto molto nobile».Il festival per cinefili in movimento si sposterà a Fertilia. “Bistrot amare”, dove, alle 20, il musicista cagliaritano Gianmarco (Jimi) Diana, autore e compositore, incontrerà la regista Arantxa Echevarría per conversare con lei di musica per cinema, nello spazio “Il mio cinema a 33 giri”, che Cinema delle terre del mare gli ha concesso con la sezione Soundtracks. Infine, alle 22, nella spiaggia Lazzaretto, negli spazi del bar ristorante La Torre, l’appuntamento sarà con il film della Echevarría, il pluripremiato (Goya 2019 per la miglior opera prima e per la miglior attrice non protagonista Carolina Yuste) “Carmen y Lola”. Il destino di Carmen, adolescente gipsy della periferia di Madrid, è segnato: sposarsi e mettere al mondo tanti bambini. Ma un giorno incontra Lola, ed allora tutto cambia. «Ho avvertito dentro di me l’obbligo morale di dar voce a chi non ne ha – commenta la regista - il cinema è diventato una sorta di altoparlante, uno strumento per rappresentare qualcosa che credo sia giusto conoscere e far conoscere». Insieme all’ormai di casa Jimi Diana, ospiti di questa ottava tappa saranno la basca Echevarría (autrice, sceneggiatrice e produttrice di cinema e televisione spagnola e prima regista spagnola ad essere selezionata alla “Quinzaine des Réalisateurs de Cannes” per il film Carmen y Lola) e Pilar Sánchez Díaz, prima collaboratrice nei migliori team di ripresa spagnoli ed ora direttrice della fotografia, con all’attivo oltre venti titoli fra documentari e fiction.