Tari: graduatoria agevolazione sociale

ALGHERO - Gli uffici del settore Qualità della vita del Comune di Alghero hanno provveduto alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari delle agevolazioni della Tari per le utenze domestiche rivolte ai cittadini che versano in stato di disagio economico. Gli interessati possono presentare opposizione entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione.



Chi avesse già effettuato versamenti relativi alla cartella Tari 2019 deve presentare apposita istanza di rimborso utilizzando l'apposito modulo. Copia della graduatoria ed il modello per il rimborso sono disponibili nell'Ufficio Servizi sociali del Comune di Alghero e gli uffici di Infoalghero, oltre che sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Servizi al cittadino-Bandi avvisi e graduatorie "Avviso pubblico–Agevolazioni per utenze domestiche Tari 2019".