Un grande film tedesco, "Styx", tra più apprezzati della scorsa berlinale, ed uno spettacolo di danza contemporanea della compagnia Igor e Moreno, riadattato per l'occasione al più suggestivo dei palcoscenici: la spiaggia di Alghero Cinema delle terre del mare al Vel Marì



ALGHERO - Prosegue nella Riviera del corallo la lunga maratona di “Cinema delle terre del mare”, il festival realizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission. Gli appuntamenti di domani, giovedì 8 agosto, si svolgeranno tutti nel centro di accoglienza Vel Marì dove, al calar del sole, l’atmosfera diventerà la quinta perfetta per una suggestiva serata di cinema e spettacolo.



Si inizierà alle 20.30, con una performance di danza contemporanea firmata dalla compagnia sardo-basca-londinese “Igor e Moreno”. In scena “Andante sul mare”, un riadattamento studiato dai due registi, Igor Urzelai e Moreno Solinas, in funzione di una quinta teatrale che, da sola, rende unica l’atmosfera: il mare di Alghero. Protagonisti dello spettacolo Fionn Cox-Davis e Margherita Elliot, che danzeranno con i due registi. «Andante sul mare – spiegano Urzelai e Solinas - è un invito a fermarci, a rallentare, a notare il tempo che passa e l'attenzione che fluttua. È un momento che spendiamo insieme, senza l'esigenza di raccontarci niente. È al tempo stesso una celebrazione della spettacolarità e un antidoto a essa. Una chiamata dal mare e una chiamata a raccolta; un lento abbandono della terraferma, un immaginare cosa significhi sparire in quel profondo, un andare incontro a chi sta sull'altra sponda». La compagnia è nata nel 2012, ma il sodalizio tra gli autori risale al 2007. I loro spettacoli hanno ricevuto premi e riconoscimenti in tutta Europa. Moreno Solinas ha curato le coreografie del Teatro di Sardegna. Il suo “Life in carnival” è stato selezionato per “Aerowaves 2013”. Igor Urzelai è stato ballerino di danze popolari basche, attore teatrale e cinematografico nel cortometraggio per la Bbc Hansel e Gretel. Il loro lavoro è supportato regolarmente da The Place (Londra), Tir danza (Modena) e Motus musica e danza (Sassari).



La serata proseguirà alle 22.30 quando, sulla spiaggia del Vel Marì, si accenderà il proiettore per un’altra serata di cinema sotto le stelle. Sullo schermo di Cinema delle terre del mare sarà la volta di “Styx”, film tedesco premio Heiner Carow al Festival di Berlino 2018. Diretto da Wolfgang Fischer, Styx racconta una storia in cui è soprattutto il mare a fare da protagonista. Una storia personale che incrocia la grande storia, quella dei nostri giorni complessi e talvolta spietati: una dottoressa decide di prendersi una pausa dal lavoro e di salpare in solitaria sulla sua barca a vela verso un’isola contaminata. Ma dopo una brutta tempesta, si imbatte in un peschereccio arenato pieno di profughi africani in grave difficoltà.



