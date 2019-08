Condividi | Red 21:14 L’incremento, in aggiunta ai 74milioni di euro già stanziati, consentirà al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale di procedere al riappalto dei lavori, dato che, ad inizio anno, si era proceduto con la rescissione del contratto con l’impresa aggiudicataria Diga Cumbidanovu: sbloccati 20milioni



ORGOSOLO - Incremento di 20 milioni di euro per il completamento della diga di Cumbidanovu, nel territorio comunale di Orgosolo. «Si tratta di risorse frutto della collaborazione e dell’attività intrapresa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di riprendere le attività di costruzione della diga, sospese a seguito del ciclone Cleopatra nel 2013», ha dichiarato l'assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia.



«Il completamento di una infrastruttura strategica come la diga di Cumbidanovu, che darà una risposta concreta al fabbisogno agricolo dei territori di Nuoro, Orgosolo, Oliena, Orune, Lula e Dorgali, rappresenta senza dubbio un risultato importantissimo di questo Assessorato», ha sottolineato Frongia. L'incremento di 20milioni, in aggiunta ai 74 già stanziati, consentirà al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale di procedere al riappalto dei lavori, dato che, ad inizio anno, si era proceduto con la rescissione del contratto con l'impresa aggiudicataria.