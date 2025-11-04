S.A. 20:45 Un milione di euro per le produzioni audiovisive sarde Il Fondo, denominato Grandi Produzioni, ha uno stanziamento di 1.000.000 di euro. Il 50% è destinato a opere di finzione di grande richiamo, il 30% a opere legate a personalità sarde, il restante 20% a opere documentarie



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato le direttive per l’erogazione di un sostegno alle grandi produzioni cinematografiche e televisive girate in Sardegna o riferibili a personalità della storia e della cultura sarda, con diffusione a livello nazionale e internazionale. Il Fondo, denominato Grandi Produzioni, ha uno stanziamento di 1.000.000 di euro. Il 50% è destinato a opere di finzione di grande richiamo, il 30% a opere legate a personalità sarde, il restante 20% a opere documentarie. Il Fondo, previa stipula di una specifica convenzione per disciplinare il rapporto di collaborazione con l’Assessorato del Turismo, sarà gestito dalla Fondazione Sardegna Film Commission attraverso la pubblicazione di un bando al quale potranno accedere le Società di produzione audiovisive, le società di coproduzione e le società di distribuzione. L’entità massima prevista per il contributo è pari al 50% dei costi ammissibili.