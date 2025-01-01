Alguer.it
La Fc Alghero cerca il riscatto contro l'Ittiri
S.A. 17:26
La Fc Alghero cerca il riscatto contro l’Ittiri
Sei partite, zero punti: La squadra guidata da Andrea Peana arriva all’appuntamento dopo la sconfitta sul campo della capolista Monte Alma, determinata a voltare pagina e a ritrovare fiducia
La Fc Alghero cerca il riscatto contro l'Ittiri

ALGHERO - Domenica 9 novembre, con inizio alle ore 15, allo stadio comunale di Olmedo “Pintore–Caddeo”, l’FC Alghero scenderà in campo per la settima giornata del campionato di Prima Categoria – Girone D. Avversario di turno sarà l’Ittiri, formazione solida e in buona forma, contro la quale i giallorossi cercheranno di conquistare i primi punti stagionali. La squadra guidata da Andrea Peana arriva all’appuntamento dopo la sconfitta sul campo della capolista Monte Alma, determinata a voltare pagina e a ritrovare fiducia. Nonostante alcune assenze per infortunio, il gruppo resta compatto e motivato.

«Sei partite, zero punti. Mi assumo le mie responsabilità: la società è delusa, e un avvio così non è accettabile – ha dichiarato il vicepresidente Gianluca Marras –. Nelle ultime due settimane, nonostante i continui spostamenti, abbiamo ritrovato continuità negli allenamenti grazie alla disponibilità di un campo con illuminazione. Non è un alibi, è un’occasione per temprarci. Siamo tutti sotto esame. Rispettiamo l’avversario, ma dobbiamo pensare a noi. È il momento di tirare fuori gli attributi». L’FC Alghero chiama a raccolta i propri tifosi e sostenitori per spingere la squadra verso un risultato positivo e dare il via alla riscossa giallorossa.

Nella foto: il difensore Christian Marrosu
