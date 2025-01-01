Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaOpere › Sede Vigili del Fuoco ad Alghero: il voto all´Aula
S.A. 10:15
Sede Vigili del Fuoco ad Alghero: il voto all´Aula
Importante passo avanti per la nuova sede dei Vigili del Fuoco di Alghero. Approvata la deroga volumetrica in Seconda Commissione: ora si attende il via libera del Consiglio comunale
Sede Vigili del Fuoco ad Alghero: il voto all´Aula

ALGHERO - Prosegue con decisione l’iter per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero. La Seconda Commissione ha approvato la deroga volumetrica necessaria alla costruzione del nuovo edificio, un passaggio fondamentale che anticipa l’ultimo atto in Consiglio comunale. Si tratta di un momento cruciale per sbloccare definitivamente l’opera e dare avvio a un progetto atteso da tempo dalla città.

«Con questo passaggio amministrativo vogliamo dimostrare che, quando esistono volontà politica e coesione istituzionale, anche le opere più complesse possono procedere con efficacia. Continueremo con determinazione, affinché nei tempi previsti si arrivi all’approvazione finale e all’inizio dei lavori» commenta Alberto Bamonti di Noi Riformiamo Alghero.

«Il voto in Commissione e il successivo passaggio in Consiglio rappresentano tappe decisive per dotare Alghero di una struttura operativa moderna e funzionale, finalmente adeguata alle esigenze del territorio e del corpo dei Vigili del Fuoco. La nuova sede sorgerà in località La Scaletta, un’area individuata per la sua posizione strategica e la facilità di accesso alle principali direttrici viarie, elemento chiave per garantire interventi tempestivi e una migliore copertura del territorio» conclude Bamonti.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/10Inaugura la nuova Curia diocesana
20/10«Ripensare il progetto del Treno a idrogeno»
17/10Nuovo stadio Cagliari: concluso iter autorizzativo
16/10Stintino: riqualificazione e nuovi campi al Tennis Club
16/10Sorso: quasi 4 milioni di euro per la scuola Azuni
15/10Vertice su Cimitero: riqualificazione e 264 nuovi loculi
10/10Distretti industriali: 8 milioni in due anni
10/10Viabilità e Cotonificio: Alghero incassa 1,5 milioni
9/10Ex Ospedale Poetto diventa hotel di lusso
8/10Consegnati i lavori, entro 2026 nuovo Palaserradimigni
« indietro archivio opere »
29 ottobre
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
29 ottobre
Paco Ogert ritorna alla World Rugby Classic
29 ottobre
«Medicina Sportiva a rischio da giugno 2026»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)