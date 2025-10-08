S.A. 19:45 Distretti industriali: 8 milioni in due anni L’importo, a valere sul bilancio 2025-2027, sarà ripartito in 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 2 milioni per il 2026



CAGLIARI - In arrivo 8 milioni di euro da destinare alla realizzazione di nuove infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna. Lo stanziamento è stato deliberato nell'ultima seduta di Giunta su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani. L’importo, a valere sul bilancio 2025-2027, sarà ripartito in 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 2 milioni per il 2026. «Gli investimenti in infrastrutture nelle aree industriali costituiscono una leva fondamentale per rafforzare e rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale e assumono un ruolo di primaria importanza ai fini dello sviluppo economico del territorio isolano e dell’attrazione di investimenti anche esteri», spiega l’assessore Cani. Ai fini di una più equa ripartizione territoriale delle risorse a disposizione e per evitare la concentrazione di più finanziamenti in capo allo stesso ente, l’ammontare massimo della sovvenzione assegnabile a favore di ciascun Consorzio industriale provinciale sarà pari a 1 milione di euro.



Nella foto: l'assessore Emanuele Cani