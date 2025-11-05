Alguer.it
S.A. 21:21
Insulæ Lab, nuova tappa a Sassari e Olbia
Protagonisti sul palco saranno Dado Moroni al pianoforte, Francesca Corrias flauto e voce Yanara Reyes MacDonald contrabbasso, voce e chitarra, Paolo Orlandi alla batteria
Insulæ Lab, nuova tappa a Sassari e Olbia

SASSARI - “Ponti di Mare” è una nuova meraviglia, produzione originale Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica che si prepara a “salpare” per le prime due tappe d’un viaggio cominciato a Berchidda. Due prime volte importanti: a Sassari il 9 novembre alle ore 20.30 a Palazzo di Città in Corso Vittorio Emanuele II e a Olbia il 10 novembre (h 20.30) al Cinema Teatro di via delle Terme nr 2. In collaborazione con l’Archivio Mario Cervo.

Un genovese, una sarda doc, un milanese con origini oristanesi e una cubana: non è un racconto frutto della fantasia ma la descrizione di un “equipaggio”, loro sono infatti i marinai che compongono la variopinta ciurma di una nave un pò particolare, che naviga tra approdi ed isole musicali, sparsi per tutto il globo. Quattro anime che hanno saputo incrociare rotte lontane, intrecciano suoni e sensibilità diverse, lasciandosi guidare dalle correnti del jazz e dai venti del mondo. L’acqua, il mare, gli unici ponti che possono collegare posti e musiche meravigliose, dal mare Mediterraneo all’oceano Atlantico, ai Caraibi e chissà dove altro ancora. “A bordo c'è ancora posto e chi del pubblico in platea vorrà unirsi a questa traversata partirà per un viaggio realmente unico e sempre irripetibile”. Protagonisti sul palco saranno Dado Moroni al pianoforte, Francesca Corrias flauto e voce Yanara Reyes MacDonald contrabbasso, voce e chitarra, Paolo Orlandi alla batteria.

Nella foto: Paolo Orlandi
5/11/2025
