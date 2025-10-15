S.A. 12:52 Sorso: quasi 4 milioni di euro per la scuola Azuni L’intervento consentirà una radicale riqualificazione energetica e strutturale dell’edificio, migliorandone l’efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e il comfort ambientale, a beneficio di alunni, insegnanti e personale scolastico



SORSO - Il Comune di Sorso, attraverso la partecipazione al bando regionale pubblicato nell’ambito del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 – Priorità 3 “Transizione verde”, dedicato agli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, si è aggiudicato, con determinazione pubblicata lo scorso lunedì 13 ottobre, un finanziamento pari a 2.494.570 euro che sarà destinato ad interventi di efficientamento energetico della scuola elementare D.A. Azuni. A questa cifra si sommano ulteriori 1.400.000 euro già prenotati in precedenza dall’Amministrazione sul Conto Termico 2.0, per un totale complessivo di quasi 3.900.000 euro interamente dedicati al plesso scolastico con più anni di vita in assoluto a Sorso e che necessitava di un profondo intervento di ammodernamento. L’intervento consentirà una radicale riqualificazione energetica e strutturale dell’edificio, migliorandone l’efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e il comfort ambientale, a beneficio di alunni, insegnanti e personale scolastico.



​«Si tratta di un grande risultato, certamente di grandissima importanza per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas – che ci permetterà di dare nuova vita a una scuola storica, migliorando la qualità e il confort ambientale degli spazi in cui ogni giorno studiano e crescono i nostri bambini. È un riconoscimento concreto all’impegno e alla progettualità portata avanti dalla nostra Amministrazione, che da oltre sei anni lavora con costanza per riqualificare il patrimonio edilizio scolastico cittadino, mettendo il benessere dei nostri bambini e delle nostre bambine al centro dell’azione amministrativa». Il progetto prevede un intervento di trasformazione di un edificio energivoro e obsoleto, in una struttura innovativa e sostenibile. Le opere previste dall’articolato programma di riqualificazione prevedono la trasformazione dell’edificio in un Nearly Zero Energy Building (NZEB), agendo in modo integrato sull’involucro edilizio, sugli impianti e sulle fonti energetiche. Vale a dire che al termine dei lavori, l’edificio sarà praticamente autosufficiente per gran parte del suo fabbisogno energetico grazie alla produzione di energia fotovoltaica e all’eliminazione dei combustibili fossili, raggiungendo lo standard previsto dalla normativa vigente.



​Si agirà dunque sull’isolamento termico dell’involucro (cappotto termico e coibentazione della copertura) con la riduzione drastica delle dispersioni termiche in inverno e l’attenuazione dei surriscaldamenti estivi, migliorando significativamente l’efficienza energetica. Tutti i serramenti esistenti saranno rimossi e rimpiazzati con nuovi infissi in PVC con profili a taglio termico e le finestre saranno dotate di doppio vetro isolante ad alte prestazioni. L’intervento sui serramenti, in combinazione col cappotto, completa la riqualificazione dell’involucro, abbattendo i carichi termici di riscaldamento e raffrescamento. Sul tetto dell’edificio verrà installato un impianto fotovoltaico da 100 kW con una produzione energetica attesa di circa 120.000 kWh/anno: l’energia elettrica prodotta verrà autoconsumata in massima parte dall’edificio per alimentare i nuovi impianti di riscaldamento, raffrescamento, acqua sanitaria e illuminazione, mentre eventuali surplus estivi saranno immessi nella rete e condivisi con la neocostituita Comunità Energetica Rinnovabile di Sorso. Un progetto che affronta in maniera sinergica sia le dispersioni termiche sia l’inefficienza degli impianti, basato su fonti rinnovabili. Si prevede così di conseguire una riduzione drastica (oltre il 90%) dell’energia primaria non rinnovabile consumata dall’edificio insieme a un generale miglioramento del comfort interno in tutte le stagioni.Dal punto di vista ambientale, l’impatto in termini di emissioni risulterà enormemente ridotto e significativi saranno anche i benefici economici: il costo annuo di approvvigionamento energetico dell’edificio post-intervento è stimato in soli circa 3.000 euro, contro gli oltre 16.000 euro/anno attuali, con un risparmio dell’80% circa. Il cronoprogramma degli interventi è previsto in un arco temporale di circa 24 mesi di lavori, dal momento della consegna del cantiere.