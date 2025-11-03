Alguer.it
Cor 21:59
Cor 21:59
Luca Pais: Area verde e posteggi in Via Barracu
Luca Pais, espressione concreta di Cittadinanza Attiva e Consigliere del direttivo dell´Azienda Speciale Parco di Porto Conte chiede l´impegno per riqualificare concretamente l´area pubblica di Via Barracu
Luca Pais: Area verde e posteggi in <i>Via Barracu</i>

ALGHERO - «Considerata l’importante attenzione che fin dal suo insediamento l’Amministrazione Comunale sta ponendo nel riqualificare e restituire alla città aree di proprietà comunale, attraverso la creazione di spazi verdi, luoghi di incontro e servizi di quartiere, sarebbe opportuno intervenire anche nell’area comunale di Via Barracu, su cui potrebbe sorgere un parco giochi, un’area dedicata a posteggi e uno spazio per i cani».

Nel 2024 l’area comunale di Via Barracu è stata già oggetto di un intervento di rilevanza ambientale. “Verso il Cambiamento”, questo il nome del progetto che ha visto attuarsi un percorso virtuoso dedicato alle buone pratiche e alla tutela del nostro territorio tramite una connessione virtuosa tra attività del CEAS (Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità) del Parco di Porto Conte, Amp Capo Caccia Isola Piana e Agenzia Forestas. L’azione è stata dedicata alla riqualificazione dell’area urbana in stretto accordo e collaborazione con l’Assessorato Ambiente del Comune di Alghero, con la piantumazione di 24 specie arboree coerenti con la vegetazione naturale del territorio.

«“Verso il Cambiamento”, un primo passo per la riqualificazione di un’area urbana periferica nella quale si chiede di continuare a valorizzare attraverso un percorso di progettazione partecipata per la realizzazione di un’area verde attrezzata, dei sempre più carenti posteggi e di uno spazio dedicato ai cani» chiude Luca Pais, espressione concreta di Cittadinanza Attiva e Consigliere del direttivo dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte.
