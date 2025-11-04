Cor 7:42 Furgone in fiamme ad Alghero A fuoco ad Alghero un furgone parcheggiato in Via Mazzini all´angolo con Via De Andrè: Sul posto gli agenti di Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale



ALGHERO - Nuovo incendio sulle strade della città di Alghero. Intorno alle 18.30 di mercoledì la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta in Via Mazzini, all'angolo con Via De Andrè, a causa dell'incendio di un furgone. La squadra appena giunta sul posto, ha avviato le operazioni di spegnimento cercando di contenere le fiamme per non lambire un caseggiato dell’Enel proprio attiguo al mezzo. Nonostante il rapido intervento, il furgone è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale.