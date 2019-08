Condividi | Red 20:22 È quanto emerge in seguito al sopralluogo odierno nella struttura di Fertilia. Chi pensava ad una soluzione diversa dopo le aspre critiche rivolte all’ex Amministrazione dovrà ricredersi. Per ora, vanno avanti le migliorie per garantire le migliori condizioni di vivibilità agli ospiti e si pensa a ristrutturare la struttura di Viale della Resistenza Gli anziani rimangono all’Ostello



ALGHERO - All’ex Ostello di Fertilia proseguono gli interventi per migliorare le condizioni di vita degli anziani ospiti. Oggi (giovedì), Il sindaco di Alghero Mario Conoci, con gli assessore comunali ai Servizi sociali e Manutenzioni Maria Grazia Salaris e Antonello Peru, insieme al presidente della Quinta Commissione consiliare Giuseppe Musu ed ai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo, incontrato i responsabili della gestione del Centro Anziani.



«Con i tecnici si è concordato un programma di lavori che dovrà portare la struttura ad avere le condizioni essenziali di vivibilità necessarie fino all’auspicato ritorno nell’immobile abbandonato nel luglio 2018. La condizione di vivibilità degli ospiti è la priorità sulla quale l’Amministrazione preme, proprio su questo tema si è chiesto alla coop che gestisce il servizio la massima attenzione verso gli anziani», si legge nella nota di Porta Terra.



