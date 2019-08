Condividi | Red 10:11 Una grande festa in costume celebra un film immortale tratto dal romanzo capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”. Appuntamento, questa sera, con dress code in costume Anni Venti, a Villasole, ad Alghero Festa finale per Cinema delle terre del mare



ALGHERO – Dopo undici giornate di incontri, proiezioni, musica e notti in spiaggia sotto le stelle, si chiude il grande viaggio di “Cinema delle terre del mare”. Il festival itinerante per cinefili in movimento trova un approdo sicuro, al termine di una navigazione che ha portato il pubblico a scoprire gli angoli più suggestivi della costa algherese. Ultimo appuntamento, questa sera, venerdì 9 agosto, per la manifestazione realizzata dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission.



La chiusura del festival sarà una grande festa a tema ispirata ad un classico della cinematografia mondiale tratto dal capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”. Appuntamento dalle 22.30, a Villasole, in zona Scala Mala, ad Alghero (ingresso in prevendita a 20euro). Che si tratti della versione del 1949 di Elliot Nugent (con un Alan Ladd dallo sguardo duro e romantico), di quella di Jack Clayton del 1974 (con uno strepitoso Robert Redford) o di quella opulenta ed immaginifica di Baz Luhrmann (con un altrettanto travolgente Leonardo Di Caprio), grande resta il fascino che il romanzo di Fitzgerald da sempre esercita sul mondo del cinema.



Gli anni ruggenti del grande sogno americano, gli anni di un’America pronta a tutto e colma di desideri. Gli anni di donne libere che, strette nei loro vestiti flappers, scoprono le caviglie e ballano a ritmo del charleston. Sono questi i riferimenti del “Party The Great Gatsby”, evento di chiusura del festival con dress code rigorosamente Anni Venti. In consolle, il dj set di Arturo Pirino, planning e design a cura di Barbara Lauricella. Cinema delle terre del mare, il grande cinema nei luoghi più suggestivi della Riviera del Corallo, ha animato le serate algheresi con pellicole indipendenti, grandi classici, b-movies e proiezioni per ragazzi per un totale di ventisei film da tutto il mondo, con anteprime regionali e nazionali, circa quaranta ospiti italiani ed internazionali in dodici giorni di festival su spiagge mozzafiato ed altri luoghi incantevoli. Commenti ALGHERO – Dopo undici giornate di incontri, proiezioni, musica e notti in spiaggia sotto le stelle, si chiude il grande viaggio di “Cinema delle terre del mare”. Il festival itinerante per cinefili in movimento trova un approdo sicuro, al termine di una navigazione che ha portato il pubblico a scoprire gli angoli più suggestivi della costa algherese. Ultimo appuntamento, questa sera, venerdì 9 agosto, per la manifestazione realizzata dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission.La chiusura del festival sarà una grande festa a tema ispirata ad un classico della cinematografia mondiale tratto dal capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”. Appuntamento dalle 22.30, a Villasole, in zona Scala Mala, ad Alghero (ingresso in prevendita a 20euro). Che si tratti della versione del 1949 di Elliot Nugent (con un Alan Ladd dallo sguardo duro e romantico), di quella di Jack Clayton del 1974 (con uno strepitoso Robert Redford) o di quella opulenta ed immaginifica di Baz Luhrmann (con un altrettanto travolgente Leonardo Di Caprio), grande resta il fascino che il romanzo di Fitzgerald da sempre esercita sul mondo del cinema.Gli anni ruggenti del grande sogno americano, gli anni di un’America pronta a tutto e colma di desideri. Gli anni di donne libere che, strette nei loro vestiti flappers, scoprono le caviglie e ballano a ritmo del charleston. Sono questi i riferimenti del “Party The Great Gatsby”, evento di chiusura del festival con dress code rigorosamente Anni Venti. In consolle, il dj set di Arturo Pirino, planning e design a cura di Barbara Lauricella. Cinema delle terre del mare, il grande cinema nei luoghi più suggestivi della Riviera del Corallo, ha animato le serate algheresi con pellicole indipendenti, grandi classici, b-movies e proiezioni per ragazzi per un totale di ventisei film da tutto il mondo, con anteprime regionali e nazionali, circa quaranta ospiti italiani ed internazionali in dodici giorni di festival su spiagge mozzafiato ed altri luoghi incantevoli.