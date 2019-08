Condividi | Red 18:16 Definiti i gironi del Campionato nazionale dilettanti. Arzachena, Budoni, Lanusei, Muravera, Sassari Latte Dolce e Torres sono state inserite nel G, con dieci squadre sarde e due campane Serie D: ecco il girone delle sarde



Le sei compagini isolane sono state inserite nel girone G. Con loro, in lizza anche dieci formazioni laziali (Academy Ladispoli, Aprilia racing, Cassino, Città di Anagni, Latina, Ostia mare, Pro calcio Tor Sapienza, Team Nuova Florida, Trastevere e Vis Artena) e due campane (Portici e Turris).