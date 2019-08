Condividi | Red 23:21 La sfida si disputerà domani. L´appuntamento per domani è alle 18, allo stadio “Frogheri” di Nuoro: da una parte, l´undici di mister Prastaro, che si prepara al campionati di Eccellenza regionale, dall´altra, i ragazzi dell´ex verdeazzurro Marco Mariotti, che guardano al prossimo Campionato nazionale dilettanti Calcio d´agosto: amichevole Nuorese-Torres



NUORO – Si disputerà domani, sabato 10 agosto, l'amichevole tra Nuorese e Torres. La compagine sassarese è una delle sei squadre che rappresenteranno la Sardegna nell'edizione 2019/20 del Campionato nazionale dilettanti di calcio e, proprio oggi, ha scoperto che avversarie affronteranno nel girone G [LEGGI].



I verdeazzurri di mister Prastaro saranno invece impegnati nel campionato regionale di Eccellenza. L'appuntamento per domani è alle 18, allo stadio “Frogheri” di Nuoro. L'unidici di Marco Mariotti (proprio un ex Nuorese), si presenterà con quasi due settimane di preparazione nelle gambe ed una squadra costruita con tantissimi giocatori giovani e di proprietà, provenienti in larga parte da Sassari e dal territorio.



La Torres tornerà in campo martedì 13, alle 16.30, ad Usini, per un “allenamento congiunto” con l'Atletico Uri (altra squadra di Eccellenza). Poi, domenica 18, spazio al primo appuntamento ufficiale, al “Vanni Sanna”, per il turno preliminare di Coppa Italia contro l'Arzachena. L'orario, fissato dalla Lega alle 16, potrebbe subire variazioni, in accordo tra le due società. Commenti NUORO – Si disputerà domani, sabato 10 agosto, l'amichevole tra Nuorese e Torres. La compagine sassarese è una delle sei squadre che rappresenteranno la Sardegna nell'edizione 2019/20 del Campionato nazionale dilettanti di calcio e, proprio oggi, ha scoperto che avversarie affronteranno nel girone G [LEGGI].I verdeazzurri di mister Prastaro saranno invece impegnati nel campionato regionale di Eccellenza. L'appuntamento per domani è alle 18, allo stadio “Frogheri” di Nuoro. L'unidici di Marco Mariotti (proprio un ex Nuorese), si presenterà con quasi due settimane di preparazione nelle gambe ed una squadra costruita con tantissimi giocatori giovani e di proprietà, provenienti in larga parte da Sassari e dal territorio.La Torres tornerà in campo martedì 13, alle 16.30, ad Usini, per un “allenamento congiunto” con l'Atletico Uri (altra squadra di Eccellenza). Poi, domenica 18, spazio al primo appuntamento ufficiale, al “Vanni Sanna”, per il turno preliminare di Coppa Italia contro l'Arzachena. L'orario, fissato dalla Lega alle 16, potrebbe subire variazioni, in accordo tra le due società.