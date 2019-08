Condividi | Red 8:04 Ieri, si sono registrati cinque roghi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Sindia, Narcao (due), Calangianus ed Orune Ancora incendi in Sardegna



CAGLIARI – Ieri (venerdì), si sono registrati cinque incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Sindia, Narcao (due), Calangianus ed Orune. Il primo rogo è divampato nell'agro di Sindia, in località Funtana Ziu Andria, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia del Corpo forestale della Stazione di Macomer, coadiuvata dal gruppo degli elitrasportati, che ha richiesto la presenza di due squadre di Forestas provenienti da Macomer e Borore, della squadra dei Barracelli e dei Vigili del fuoco. L’incendio ha bruciato alcuni ettari di stoppie e macchia bassa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 13.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Narcao, in località Is Caddeus, dove sono intervenuti tre elicotteri della Forestale provenienti dalle basi elicotteri di Marganai, Pula e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Carbonia, coadiuvata dalla pattuglia forestale di Santadi e da tre squadre di volontari e due di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 4ettari di combustibile misto, tra cui stoppie e macchia bassa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.45. Il terzo rogo si è registrato in località Pascaredda, nelle campagne di Calangianus, dove sono intervenuti due elicotteri della Forestale provenienti dalle basi elicotteri di Limbara e di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della locale Stazione, coadiuvata da due squadre di Forestas ed una di volontari di Protezione civile. L’incendio ha bruciato circa poche centinaia di metri di macchia alta misto sughereta, in un'area di particolare pregio forestale.Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 14.



