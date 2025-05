Cor 11:00 Bmw in fiamme nella notte ad Alghero Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Santa Maria La Palma. E´ la terza auto in fumo in poche settimane ad Alghero. L'episodio nella zona di Sa Segada



ALGHERO - Terza auto in fiamme nella notte ad Alghero. L'ultimo episodio di chiara origine dolosa, intorno all'una di questa notte in via dell'Agrumeto: divorata nell'incendio una Bmw. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i Carabinieri della Stazione Santa Maria la Palma. Indagini in corso nel tentativo di risalire ai responsabili.