Fugone in fiamme all´ingresso di Alghero A fuoco nella notte ad Alghero un furgone Iveco Daily cassonato di colore bianco di proprietà di un residente di etnia rom. Il veicolo, che si trovava in sosta in via Vittorio Emanuele da circa un mese, è stato incendiato poco dopo le ore 23



ALGHERO - Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Per i militari non ci sarebbero dubbi sulla causa dell’incendio, di chiara origine dolosa, poiché il mezzo era privo di batteria di alimentazione. Nell’incendio è stata danneggiata completamente la cabina del mezzo: il cassone era carico di materiale ferroso. A causa del calore propagatosi nell’incendio è stato lievemente danneggiato (nelle plastiche delle finestre posteriori) pure un camper parcheggiato nelle vicinanze.