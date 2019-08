Condividi | Red 7:06 Questa mattina, nella Pinacoteca nazionale di Sassari, spazio al concerto “Il filo rosso. Denise Fatma Gueye. La Signora canta il blues”. In serata, Conferenza e percorso a tema con “La notte di San Lorenzo. Miracolo, martirio, culto attraverso l’arte” La notte di San Lorenzo, tra musica ed arte



SASSARI - Un concerto ed una conferenza per celebrare al Museo la giornata del 10 agosto, in onore di San Lorenzo. Oggi (sabato), la Pinacoteca nazionale di Sassari apre le sue porte alla musica ed all’arte, in un connubio davvero originale.



Si parte alle 11.30, nel cortile interno, con l’evento organizzato per la rassegna musicale “Il filo rosso”, realizzata dall’Associazione polifonica Santa Cecilia onlus, in collaborazione con l’Accademia di Belle arti “M.Sironi” di Sassari, la Rete Thamus e la Biblioteca universitaria di Sassari. L’ospite di prestigio sarà Denise Gueye che, con il trombettista Giovanni Sanna Passino ed il pianista Maurizio Pulina, presenterà il progetto originale “La Signora canta il blues”.



Alle 18, il direttore della Pinacoteca Giannina Granara introdurrà la conferenza dal titolo “La notte di San Lorenzo. Miracolo, martirio, culto attraverso l’arte”. Verrà presentato “Ritratto di donna”, un dipinto dell’Ottocento italiano di scuola napoletana,riferibile presumibilmente a donna Eusebia, nutrice di San Gennaro e custode delle ampolle con il sangue del Santo. Tra i Santi più venerati dai fedeli, Gennaro ha in comune con San Lorenzo l’evento prodigioso dello scioglimento del sangue. Durante l’incontro, lo storico dell’arte Alessandro Ponzeletti racconterà alcuni particolari riferibili alla storia e all’iconografia religiosa.



Nella foto: il Ritratto di donna Commenti SASSARI - Un concerto ed una conferenza per celebrare al Museo la giornata del 10 agosto, in onore di San Lorenzo. Oggi (sabato), la Pinacoteca nazionale di Sassari apre le sue porte alla musica ed all’arte, in un connubio davvero originale.Si parte alle 11.30, nel cortile interno, con l’evento organizzato per la rassegna musicale “Il filo rosso”, realizzata dall’Associazione polifonica Santa Cecilia onlus, in collaborazione con l’Accademia di Belle arti “M.Sironi” di Sassari, la Rete Thamus e la Biblioteca universitaria di Sassari. L’ospite di prestigio sarà Denise Gueye che, con il trombettista Giovanni Sanna Passino ed il pianista Maurizio Pulina, presenterà il progetto originale “La Signora canta il blues”.Alle 18, il direttore della Pinacoteca Giannina Granara introdurrà la conferenza dal titolo “La notte di San Lorenzo. Miracolo, martirio, culto attraverso l’arte”. Verrà presentato “Ritratto di donna”, un dipinto dell’Ottocento italiano di scuola napoletana,riferibile presumibilmente a donna Eusebia, nutrice di San Gennaro e custode delle ampolle con il sangue del Santo. Tra i Santi più venerati dai fedeli, Gennaro ha in comune con San Lorenzo l’evento prodigioso dello scioglimento del sangue. Durante l’incontro, lo storico dell’arte Alessandro Ponzeletti racconterà alcuni particolari riferibili alla storia e all’iconografia religiosa.Nella foto: il Ritratto di donna