Condividi | Red 17:16 Diverse associazioni collaborano alle attività del progetto, che porterà due gruppi catalani ad Alghero. Lunedì 12 e mercoledì 21 agosto, alle 19, nel Parco Tarragona, è in programma un´attività gratuita, con giochi all´aria aperta, destinata a tutti i bambini della città Projecte 4vents: Tarda de joc ad Alghero



ALGHERO - Diverse associazioni collaborano alle attività del “Progetto 4 vents”, che porterà due gruppi catalani ad Alghero. Lunedì 12 e mercoledì 21 agosto, alle 19, nel Parco Tarragona, è in programma la “Tarda de joc”.



E' un'attività gratuita, con giochi all'aria aperta, destinata a tutti i bambini della città, organizzata all'interno del “Projecte 4Vents”, che unisce i ragazzi scout dei territori del dominio linguistico catalano. La “Plataforma per la llengua” ha coordinato la programmazione algherese con i gruppi Agesci Alghero 2 ed Alghero 4. Arriveranno in città i gruppi scout Aeig Flor de Neu de Barcelona e, durante la seconda metà di agosto, Les Gavarres de Girona, che potranno conoscere la realtà algherese durante una settimana intensa, con visite istituzionali, visite ad associazioni locali.



Per i due gruppi scout catalani, l'esplorazione continuerà anche martedì 13 e giovedì 22 agosto, grazie ad una giornata nel Parco naturale regionale di Porto Conte, dove realizzeranno un servizio di pulizia, coordinati dalle guide del Ceas. Da diversi anni, continua la collaborazione del Projecte 4 vents con la Plataforma per la llengua, per garantire un cammino di conoscenza, confronto e studio tra le diverse realtà del mondo scout unite dalla stessa lingua: il catalano. La Tarda de joc ha il patrocinio del Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero e la collaborazione del Wine green bar Llua. Commenti ALGHERO - Diverse associazioni collaborano alle attività del “Progetto 4 vents”, che porterà due gruppi catalani ad Alghero. Lunedì 12 e mercoledì 21 agosto, alle 19, nel Parco Tarragona, è in programma la “Tarda de joc”.E' un'attività gratuita, con giochi all'aria aperta, destinata a tutti i bambini della città, organizzata all'interno del “Projecte 4Vents”, che unisce i ragazzi scout dei territori del dominio linguistico catalano. La “Plataforma per la llengua” ha coordinato la programmazione algherese con i gruppi Agesci Alghero 2 ed Alghero 4. Arriveranno in città i gruppi scout Aeig Flor de Neu de Barcelona e, durante la seconda metà di agosto, Les Gavarres de Girona, che potranno conoscere la realtà algherese durante una settimana intensa, con visite istituzionali, visite ad associazioni locali.Per i due gruppi scout catalani, l'esplorazione continuerà anche martedì 13 e giovedì 22 agosto, grazie ad una giornata nel Parco naturale regionale di Porto Conte, dove realizzeranno un servizio di pulizia, coordinati dalle guide del Ceas. Da diversi anni, continua la collaborazione del Projecte 4 vents con la Plataforma per la llengua, per garantire un cammino di conoscenza, confronto e studio tra le diverse realtà del mondo scout unite dalla stessa lingua: il catalano. La Tarda de joc ha il patrocinio del Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero e la collaborazione del Wine green bar Llua.