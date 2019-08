Condividi | Red 21:53 Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Alghero, coadiuvata da due squadre di Forestas delle Prigionette ed una dei Vigili del fuoco. L’incendio ha bruciato circa 2ettari di coschi di conifere, con moderato carico di letteria. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.14 Incendio a Fertilia: 2ettari in fumo



ALGHERO – Oggi (domenica), sono stati cinque gli incendi che hano richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Tra questi, uno si è registrato nell'agro di Fertilia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Alghero, coadiuvata da due squadre di Forestas delle Prigionette ed una dei Vigili del fuoco. L’incendio ha bruciato circa 2ettari di coschi di conifere con moderato carico di letteria. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.14.



Il secondo rogo si è sviluppato nelle campagne di Atzara, in località Grughe, dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Sorgono e di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Sorgono, coadiuvata da tre squadre di volontari di Protezione civile. L’incendio ha bruciato circa 4ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.10. Il terzo incendio è divampato in località Nuraghe Pruna, nelle campagne di Sant'Antioco, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Sant'Antioco, coadiuvata da una squadre di Forestas, una di volontari di Protezione civile ed i Vigili del fuoco. L’incendio ha bruciato poche centinaia di metri di vegetazione. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 14.33.



