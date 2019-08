Condividi | Red 22:46 Segnalati undici incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Buddusò, Nuoro, Torpè, Illorai, Golfo Aranci, San Gavino Monreale, Pula, Orani, Macomer, Pabillonis e Tempio Pausania Ferragosto di fuoco per l´Isola



CAGLIARI - Segnalati undici incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Buddusò, Nuoro, Torpè, Illorai, Golfo Aranci, San Gavino Monreale, Pula, Orani, Macomer, Pabillonis e Tempio Pausania. Il primo rogo si è sviluppato nell'agro di Buddusò, in località Su Campu, dove sono intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela e di Alà dei sardi, oltre ai Canadair 8 e 28 di stanza ad Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette da un agente della Stazione di Buddusò del Corpo forestale, coadiuvato da squadre di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 50ettari di sughereta. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 18. Incendio notturno nelle campagne di Nuoro, in località Stazione di Prato sardo, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, coadiuvata da una squadra di volontari, una decina di squadre di Forestas e le squadre dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 8.15.



Nelle prime ore del mattino, il terzo rogo si è registrato in località Sas vides, nelle campagne di Torpè, dove sono intervenuti due elicotteri della Forestale provenienti dalle basi elicotteri di Sorgono e di Farcana. Le imponenti operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Lula del Corpo forestale, coadiuvata da sette pattuglie delle stazioni forestali confinanti, dieci squadre di Forestas, quattro di volontari e due dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 15.45. Il quarto incendio è divampato nell'agro di Illorai, in località Sas costas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono del Corpo forestale, coadiuvata da cinque squadre di Forestas, una di volontari ed una dei Barracelli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 11.30.



Il quinto rogo si è sviluppato nelle campagne di Golfo Aranci, in località P.Bados, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia del Corpo forestale e si sono concluse alle 12.45. Il sesto incendio si è registrato in località Is pontixeddus, nelle campagne di San Gavino Monreale dove, dopo aver disattivato le linee elettriche, sono intervenuti due elicotteri leggeri della Forestale provenienti dalle basi elicotteri di Fenosu e di Marganai ed un Super Puma da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri del Corpo forestale, coadiuvata da una squadra dei Barracelli, due di Forestas e tre di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.



Il settimo rogo è divampato nell'agro di Pula, in località Medau nuraxeddu, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri della Forestale provenienti dalle basi elicotteri di Fenosu e di Villasalto ed un Super Puma da Fenosu. Inoltre, è stato disposto l'invio di due canadair (Can8 e Can28). Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in atto, dirette dalla local Stazione del Corpo forestale. L'ottavo incendio si è sviluppato nelle campagne di Orani, in località Fraviles, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, coadiuvata dagli elitrasportati e dalla pattuglia del Cfva di Nuoro. Sono giunte sul posto, per dare supporto, una squadra di Forestas, una dei Vigili del fuoco ed una di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.



Il nono rogo si è registrato in località Sa tanca 'e chercu, nelle campagne di Macomer, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, coadiuvata da tre squadre di Forestas e da una dei Barracelli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.30. Il decimo incendio è divampato nell'agro di Pabillonis, in località Millamara, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Inoltre, è stato disposto l'invio di due canadair (Can8 e Can28). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Guspini del Corpo forestale, coadiuvata dalle squadre di Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.15. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in atto. 14/8/2019 In Sardegna, il fuoco non si ferma Oggi, sono stati segnalati otto incendi (di cui due ancora in atto), che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Teulada, Torpè (due), Austis, Perdaxius, Sant´Antioco, Buddusò e Bono. 