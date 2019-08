Condividi | Red 17:51 Dalle 16.10, un incendio sta bruciando un´area boschiva in località Ponte Lacanu, a Villanova Monteleone. Sul posto, il Corpo forestale ha inviato gli elicotteri leggeri di stanza ad Anela e Bosa ed il Super Puma da Fenosu. Richiesti anche due canadair Incendio a Villanova: soccorsi al lavoro



VILLANOVA MONTELEONE – Dalle 16.10, un incendio sta bruciando un'area boschiva in località Ponte Lacanu, a Villanova Monteleone. Sul posto, il Corpo forestale ha inviato gli elicotteri leggeri di stanza ad Anela e Bosa ed il Super Puma da Fenosu.



A terra, il Dos del Cfva sta coordinando gli interventi delle squadre della macchina antincendio giunte sul posto. Lo stesso Dos ha chiesto l'invio di due canadair a supporto degli elicotteri.



La pattuglia della Forestale della Stazione di Villanova Monteleone, è coadivato dai colleghi della Stazione di Ittiri, da tre squadre di Forestas e da una dei Vigili del fuoco. L'incendio è ancora in corso.



articolo in fase di aggiornamento VILLANOVA MONTELEONE – Dalle 16.10, un incendio sta bruciando un'area boschiva in località Ponte Lacanu, a Villanova Monteleone. Sul posto, il Corpo forestale ha inviato gli elicotteri leggeri di stanza ad Anela e Bosa ed il Super Puma da Fenosu.A terra, il Dos del Cfva sta coordinando gli interventi delle squadre della macchina antincendio giunte sul posto. Lo stesso Dos ha chiesto l'invio di due canadair a supporto degli elicotteri.La pattuglia della Forestale della Stazione di Villanova Monteleone, è coadivato dai colleghi della Stazione di Ittiri, da tre squadre di Forestas e da una dei Vigili del fuoco. L'incendio è ancora in corso.