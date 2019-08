Condividi | Red 21:27 Oggi, si sono registrati cinque incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Pula, Bolotana, Bono, Zerfaliu e Sarule Domenica di fuoco per l´Isola



CAGLIARI – Oggi (domenica), si sono registrati cinque incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Pula, Bolotana, Bono, Zerfaliu e Sarule. Il primo rogo è divampato nell'agro di Pula, in località Medau Nuraxeddu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla locale base della Forestale. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Pula del Corpo forestale. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle 8.54.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Bolotana, in località Porta Olitto, dove è intervenuto un elicottero provenienti dalla base della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della locale Stazione, coadiuvata da una squadra di Barracelli di Bolotona. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 10.42. Il terzo rogo si è registrato in località Crerighedda, nelle campagne di Bono, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri provenienti dalle basi della Forestale di Farcana e di Anela, ed un Super Puma proveniente da Fenosu. La pattuglia del Cfva sul posto ha disposto che venissero inviati anche due canadair da Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della locale Stazione, coadiuvato da una squadre di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 3ettari di macchia e sugheretta. Sono stati individuati punti punti di innesco che fanno presumere l’origine dolosa dell’evento. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.10.



Il quarto incendio è divampato nell'agro di Zerfaliu, in località Is Piscinalis, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oristano del Corpo forestale ed il loro intervento è stato coadiuvato dagli elitrasportati, da due squadre di Forestas, ed una dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 18. Il quinto rogo si è sviluppato nelle campagne di Sarule, in località C.le Graneri, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orani del Corpo forestale ed il loro intervento è stato coadiuvato dagli elitrasportati, da due squadre di Forestas e dai Barracelli. Le operazioni di spegnimento sono in via di conclusione.