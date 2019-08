Condividi | Red 22:42 I rossoblu debuttano nella competizione battendo 2-1 il Chievo Verona alla Sardegna Arena. Gara decisa nel primo tempo, con le reti isolane di Joao Pedro e Rog e quella clivense di Pucciarelli. Padroni di casa in dieci dal per l´espulsione di Rafael Cagliari avanti in Coppa Italia



CAGLIARI - Buona la prima per il Cagliari. I rossoblu debuttano in Coppa Italia battendo 2-1 il Chievo Verona alla Sardegna Arena. La gara è stata decisa nel primo tempo, con le reti isolane di Joao Pedro al 7' e di Rog al 17', e quella clivense di Pucciarelli al 42'. Padroni di casa in dieci dal 40' per l'espulsione di Rafael.



Al 7', Lykogiannis mette in mezzo dall'out mancino, l'incornata di Ionita coglie la traversa, ma Joao Pedro è pronto per il tap-in vincente. Dieci minuti dopo, Rog entra in area da destra e batte Semper sul primo palo. Al 40', Rafael esce alla disperata e tocca la palla con la mano sinistra. Il calangianese Giua gli mostra il cartellino rosso. Mister Maran inserisce Aresti sostituendo il trequartista Birsa. Sulla successiva punizione di Giaccherini, il neoentrato respinge corto e Pucciarelli insacca. Il risultato non cambierà più. A venti minuti dalla fine, da segnalare l'esordio di Nandez.



CAGLIARI-CHIEVO VERONA 2-1:

CAGLIARI: Rafael, Pinna (38'st Pisacane), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Rog (24'st Nandez), Nainggolan, Ionita, Birsa (40' Aresti), Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Rolando Maran.

CHIEVO VERONA: Semper, Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio, Pina Nunes, Esposito, Giaccherini, Pucciarelli (30'st Vignato), Meggiorini (37'st Rodriguez), Stepinski. Allenatore Michele Marcolini.

ARBITRO: Antonio Giua di Calangianus.

