Anziano scomparso ad Alghero

ALGHERO - «Stamattina è sparito mio nonno, si chiama Raffaele, è malato di Alzheimer. Sicuramente sarà disorientato. In zona Fertilia, ma può essere ovunque nella zona, anche Alghero o campagne. Chi lo vede mi contatti immediatamente».



Il signor Raffaele Manca è uscito questa mattina (domenica) dal Cra di Fertilia e non si trova più. A lanciare l'allarme, via social, la nipote Silvia.



Quando è sparito, l'uomo indossava una polo pantaloni lunghi e sandali. Chi lo avesse visto o potesse dare indicazioni utili, può telefonare ai familiari, ai numeri 340/3366160 o 349/3690592.



