Nuova raccolta di sangue ad Alghero

19/8/2019 Raccolta straordinaria di sangue a Nuoro «Il fabbisogno di sangue aumenta in modo preoccupante soprattutto durante i mesi estivi anche nella nostra città, ed è per questo motivo che abbiamo accolto immediatamente l´appello di Avis comunale Nuoro e della locale Asl, organizzando per il giorno venerdì 23 agosto una giornata di sensibilizzazione e di raccolta straordinaria di sangue presso il nostro punto vendita di Biscollai», annunciano i rappresentanti locali della Conad