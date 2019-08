Condividi | Red 11:51 Mercoledì sera, avrà luogo nel Parco Tarragona il secondo ed ultimo appuntamento estivo con la Tarda de joc del Projecte 4Vents, che unisce gli scout del territorio del dominio linguistico catalano e che ad Alghero collaborano con la Plataforma per la llengua: i gruppi Agesci Alghero 2 ed Alghero 4 Projecte 4Vents: torna la Tarda de joc



ALGHERO - Dopo l’esperienza con il primo appuntamento, mercoledì 21 agosto, alle 19, nel Parco Tarragona, ritorna la “Tarda de joc”, un’attività gratuïta, all’aria aperta, del Projecte 4Vents, che invita bambini e bambine a giocare. Questo progetto unisce gli scout del territorio del dominio linguistico catalano che ad Alghero collaborano con la Plataforma per la llengua: i gruppi Agesci Alghero 2 ed Alghero 4.



Parteciperà il gruppo scout Les Gavarres de Girona, che si fermerà una settimana per conoscere la realtà algherese con visite istituzionali e ad associazioni locali. Importante attività giovedì 22: una giornata al Parco regionale naturale di Porto Conte, dove realizzeranno un servizio di pulizia, coordinati dalle guide del Ceas.



Il cammino di conoscenza e collaborazione del Projecte 4Vents con la Plataforma per la llengua continua da diversi anni e si consolida per comunicare con la stessa lingua: il catalano. La Tarda de joc di mercoledì godrà della partecipazione de “Lo Barber”, Àngel Maresca, che canterà canzoni per bambini come la “Rateta poligueta”, che è stata inclusa nel libro-disco “Mans manetes”, prodotto dalla Plataforma per la llengua. L’attività ha il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e la collaborazione del Wine green bar Llua. Commenti ALGHERO - Dopo l’esperienza con il primo appuntamento, mercoledì 21 agosto, alle 19, nel Parco Tarragona, ritorna la “Tarda de joc”, un’attività gratuïta, all’aria aperta, del Projecte 4Vents, che invita bambini e bambine a giocare. Questo progetto unisce gli scout del territorio del dominio linguistico catalano che ad Alghero collaborano con la Plataforma per la llengua: i gruppi Agesci Alghero 2 ed Alghero 4.Parteciperà il gruppo scout Les Gavarres de Girona, che si fermerà una settimana per conoscere la realtà algherese con visite istituzionali e ad associazioni locali. Importante attività giovedì 22: una giornata al Parco regionale naturale di Porto Conte, dove realizzeranno un servizio di pulizia, coordinati dalle guide del Ceas.Il cammino di conoscenza e collaborazione del Projecte 4Vents con la Plataforma per la llengua continua da diversi anni e si consolida per comunicare con la stessa lingua: il catalano. La Tarda de joc di mercoledì godrà della partecipazione de “Lo Barber”, Àngel Maresca, che canterà canzoni per bambini come la “Rateta poligueta”, che è stata inclusa nel libro-disco “Mans manetes”, prodotto dalla Plataforma per la llengua. L’attività ha il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e la collaborazione del Wine green bar Llua.