Condividi | A.S. 11:46 La manifestazione, inserita nel circuito nazionale della Federazione Italiana Nuoto, era aperta alla categoria agonisti e master. Più di 120 iscritti e grande partecipazione di pubblico Successo per l´Alghero-Maddalenetta



ALGHERO - Successo per la storica gara di nuoto “Alghero-la Maddalenetta”, nata negli anni 60 quando l’allenatore della Rari Nantes Alghero (al tempo società organizzatrice) era Lucio Marinaro e gareggiavano i fratelli Pischedda, Romano, Mario e Pippo Ricciotti, Nino Canu, Ceravola, Giancarlo Spirito, Sechi Pasqualino, Agostino Piras. Quest’anno la gara, organizzata dalla ASD Green Alghero e dalla H2O, con partenza e arrivo dalla spiaggia di San Giovanni (dopo avere fatto il periplo dell’isolotto della Madalenetta, percorso di 3570 mt) ha registrato 120 atleti iscritti e un numeroso pubblico che dalla spiaggia ha incoraggiato i partecipanti nelle fasi di partenza e arrivo.



La manifestazione, inserita nel circuito nazionale della Federazione Italiana Nuoto, era aperta alla categoria agonisti e master. «Gli atleti provenienti da società dell’isola e della penisola hanno apprezzato la perfetta organizzazione guidata da Maurizio Farinelli, la location, la spiaggia di San Giovanni , tirata a lucido, e la trasparenza delle nostre acque» hanno sottolineato gli organizzatori. Le premiazioni si sono svolte presso lo stabilimento balneare ”La Marina”, che ha dato supporto all’organizzazione.



All’appuntamento era presente l’assessore ai lavori pubblici del comune di Alghero, Avv. Antonello Peru che, oltre ad aver premiato i partecipanti, ha dato una mano sul campo gara. Il primo arrivato in assoluto è l’atleta agonista, Addis Alessandro del Circolo Canottieri Aniene, tempo 43.00,20. Numerosi gli atleti algheresi che si sono ben comportati, da menzionare il più veloce Luca Monreale, cat. Master 45, tempo 48.14 e il più anziano Lorenzo Zicconi, cat Master 60, tempo 1.20,47. Visto il successo della manifestazione, gli organizzatori per la stagione 2019/20 chiederanno alla FIN di inserire nel circuito nazionale una seconda gara con un percorso con partenza da Alghero e arrivo a Fertilia. Commenti ALGHERO - Successo per la storica gara di nuoto “Alghero-la Maddalenetta”, nata negli anni 60 quando l’allenatore della Rari Nantes Alghero (al tempo società organizzatrice) era Lucio Marinaro e gareggiavano i fratelli Pischedda, Romano, Mario e Pippo Ricciotti, Nino Canu, Ceravola, Giancarlo Spirito, Sechi Pasqualino, Agostino Piras. Quest’anno la gara, organizzata dalla ASD Green Alghero e dalla H2O, con partenza e arrivo dalla spiaggia di San Giovanni (dopo avere fatto il periplo dell’isolotto della Madalenetta, percorso di 3570 mt) ha registrato 120 atleti iscritti e un numeroso pubblico che dalla spiaggia ha incoraggiato i partecipanti nelle fasi di partenza e arrivo.La manifestazione, inserita nel circuito nazionale della Federazione Italiana Nuoto, era aperta alla categoria agonisti e master. «Gli atleti provenienti da società dell’isola e della penisola hanno apprezzato la perfetta organizzazione guidata da Maurizio Farinelli, la location, la spiaggia di San Giovanni , tirata a lucido, e la trasparenza delle nostre acque» hanno sottolineato gli organizzatori. Le premiazioni si sono svolte presso lo stabilimento balneare ”La Marina”, che ha dato supporto all’organizzazione.All’appuntamento era presente l’assessore ai lavori pubblici del comune di Alghero, Avv. Antonello Peru che, oltre ad aver premiato i partecipanti, ha dato una mano sul campo gara. Il primo arrivato in assoluto è l’atleta agonista, Addis Alessandro del Circolo Canottieri Aniene, tempo 43.00,20. Numerosi gli atleti algheresi che si sono ben comportati, da menzionare il più veloce Luca Monreale, cat. Master 45, tempo 48.14 e il più anziano Lorenzo Zicconi, cat Master 60, tempo 1.20,47. Visto il successo della manifestazione, gli organizzatori per la stagione 2019/20 chiederanno alla FIN di inserire nel circuito nazionale una seconda gara con un percorso con partenza da Alghero e arrivo a Fertilia.