S.A. 21:06 Stintino Jazz&Classica, in scena Blue Note Brass Sextet Stintino Jazz&Classica cambia location e si trasferisce al locale “Alle cantine” di Pozzo San Nicola per una serata dedicata al jazz di Charles Mingus. Protagonisti saranno i musicisti del Blue Note Brass Sextet plus Drums



STINTINO - Sette musicisti per un grande artista: domani, 4 luglio, dalle 20 nel locale Alle Cantine di Pozzo San Nicola è in programma il concerto del Blue Note Brass Sextet plus Drums, una delle espressioni della Blue Note Orchestra, che renderà omaggio al grande Charles Mingus. La formazione sarà composta da Massimo Carboni (sax tenore), Francesco Lento e Luca Uras (trombe), Gavino Mele (corno), Salvatore Moraccini (trombone), Roberto Greco (tuba) e Luca Piana (batteria). Il programma prevede i brani più noti di uno dei musicisti e compositori più eclettici del jazz, arrangiati per il Blue Note Brass Sextet plus Drums da uno dei più prestigiosi compositori italiani, Duccio Bertini, collaboratore di Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Scott Hamilton e Arturo Sandoval, tra i tanti.



Bertini ha lavorato su una serie di classici del repertorio di Mingus, modellando per il BNBS+D composizioni come Goodbye Pork Pie Hat, Better Git It in Your Soul, Boogie Stop Shuffle, Jelly Roll e Fables of Faubus, tratti dallo storico capolavoro mingusiano del 1959, Mingus Ah Um!, ma anche Dizzy Moods, Duke Ellington’s Sound of Love, Moanin’ e Peggy’s Blue Skylight. Il concerto è inserito nel cartellone della rassegna Stintino Jazz&Classica, curato dall’Associazione musicale culturale teatrale LABohème in collaborazione con il Comune di Stintino, la Fondazione di Sardegna e il Museo della Tonnara. Il Blue Note Brass Sextet plus Drums, uno dei vari ensemble all’interno dell’Associazione Blue Note Orchestra, è composto da un sax tenore, un quintetto di ottoni (due trombe, un corno, un trombone, una tuba) e batteria. I sette elementi, tutti professori d’orchestra e provenienti da studi classici, collaborano con diversi Enti e Associazioni Musicali in Italia e all’estero e ricoprono il ruolo di prime parti nell’Orchestra Jazz della Sardegna.