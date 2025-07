S.A. 18:15 Nuova edizione del festival DeA a Porto Ferro Il Baretto e la baia si preparano ad accogliere e abbracciare e vivere la 7^ edizione di DeA (Donne e Arte), festival che focalizza la sua attenzione e la sua proposta sull´energia creativa e generatrice della donna, nelle sue molteplici sfaccettature



SASSARI - Porto Ferro si colora d’arte! Il Baretto e la baia si preparano ad accogliere e abbracciare e vivere la 7^ edizione di DeA (Donne e Arte), festival che focalizza la sua attenzione e la sua proposta sull'energia creativa e generatrice della donna, nelle sue molteplici sfaccettature. Appuntamento sulla baia domenica 06 luglio, dalle ore 18. Una iniziativa che vuole essere spazio inclusivo per chiunque lo voglia, in cui l'azione sinergica di numerose artiste - nello specifico - crea un'essenza duratura, che ogni anno e dopo i primi sei anni di cammino, è cresciuta in maniera esponenziale. Anime creative, performative, belle e pulsanti di DeA (Donne e Arte) sono Sista Namely, artista sarda del panorama reggae, Neia Dendé, artista poliedrica originaria di Bahia ma di stanza ad Alghero e Vaitea, dj e mc cosmopolita ma sarda nell’anima. Insieme a loro Danilo Cappai, anima del Baretto di Porto Ferro che è palco fronte mare chiamato ad ospitare forme d’arte e creare connessioni. Ingresso libero, tramonto assicurato.



E proprio su quel palco si alterneranno palco numerose artiste tra cantanti, dj e ballerine. E poi ancora artigiane, pittrici e creative provenienti da diverse parti dell’Isola e d'Italia e del mondo intero. Espressioni che si uniscono per rendere speciale appuntamento: si esibiranno Silvia Pilia e Roberto Sechi, che con “Parauri d’Amori” regaleranno alla platea un progetto inedito che propone le canzoni d’amore popolari latine in una chiave fresca e originale; e ancora Sista Namely, cantautrice reggae ormai popolarissima sulla scena internazionale; Vaitea, MC e DJ a proporre al pubblico il suo Hip Hop cosmopolita; Neia Dendê, cantautrice brasiliana e artista poliedrica; Anna Marras, nota danzatrice di Flamenco, insegnante e coreografa; Lucy Burman, giovane cantautrice e disegnatrice; Cristina Dore, danzatrice del ventre riconosciuta a livello internazionale, insegnante e coreografa; e last but not least Slania De Pau, veterana dj sassarese intenditrice di musica e vinili, nota nella scena underground regionale.