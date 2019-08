Condividi | Red 9:11 Il vescovo dedito allo studio delle scritture e patrono dell’omonimo e popoloso quartiere di Alghero viene ricordato dalla chiesa cattolica il 28 agosto, ma il suo simulacro sarà portato in Processione domenica 25 agosto, alle 18.30, per permettere al maggior numero di persone di rinnovare la propria devozione Domenica, Processione per Sant´Agostino



ALGHERO - «“Sant'Agostino, un faro spirituale per milioni di credenti”. È sempre straordinariamente attuale la figura di questo Santo, di cui la liturgia fa memoria il 28 agosto. Poche altre personalità dell'universo cristiano hanno lasciato nei secoli un'eredità paragonabile alla sua. E ancora oggi le sue “Confessioni” sono una bussola per tanti uomini e donne», dichiara don Giuseppe Curcu.



Il vescovo dedito allo studio delle scritture e patrono dell’omonimo e popoloso quartiere di Alghero viene ricordato dalla chiesa cattolica il 28 agosto, ma il suo simulacro sarà portato in Processione domenica 25 agosto, alle 18.30, per permettere al maggior numero di persone di rinnovare la propria devozione. Sarà la Banda musicale “A.Dalerci ad aprire la Processione con i gremi e le autorità civili e religiose.



La statua sarà portata in Processione dal Gruppo parrocchiale San Francesco, attraverserà le vie principali del quartiere di Sant'Agostino. Al suo rientro, il vescovo Mauro Maria Morfino e don Curcu celebreranno la Santa Messa nello spazio interno alla casa di riposo. Il triduo prevede la Santa Messa e la preghiera ogni sera alle 17.30, da domani, giovedì 22, a sabato 24 agosto.