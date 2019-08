video Condividi | A.S. 13:31 Scempio a Teatro: discarica di bici e rifiuti



Una montagna di bici arrugginite e smontate, presumibilmente rubate, pezzi di ferro, materassi vecchi e rifiuti di ogni genere sopra l´ecobox. E´ l´immagine di Piazza del Teatro ad Alghero, pubblicata nella giornata di martedì sul canale social del Quotidiano di Alghero e rimbalzata sul web fino a Porta Terra: immediato l´intervento dei competenti uffici per rimuovere lo sconcio, proprio a fianco all´ingresso principale del Civico Teatro, aperto come ogni mattina alle visite dei turisti. Sgomenti e impotenti di fronte a tanta barbarie anche i responsabili TxT. Le immagini su Alguer.it.