Cori: scambio culturale Alghero-Valencia



ALGHERO - Arrivato martedì, in questi giorni è presente ad Alghero l’Orfeò d’Aldaia di Valencia, ospite del Coro Matilde Salvador, con cui sta portando avanti uno scambio culturale, nonché un vero e proprio gemellaggio. L’Orfeò d’Aldaia, presente con una delegazione dell’Amministrazione municipale catalana, oggi (giovedì) incontrerà ufficialmente il sindaco Mario Conoci e l’assessore alla Cultura Marco Di Gangi.



Sempre oggi, alle 21, il Coro sarà a Villanova Monteleone per un concerto a Su Palatu, ospiti dell’Amministrazione comunale guidata da Quirico Meloni. Domani, venerdì 23 agosto, alle 21, l’Orfeo d’Aldaia si esibirà ad Alghero, nella Cattedrale di Santa Maria, con il Coro Matilde Salvador, con cui ha voluto fortemente incontrarsi.



Creato nel 1972, il coro è diretto da Cèlia Máñez e Francesc Valldecabres. Si è esibito in Olanda, Repubblica Ceca, Italia, Francia e Spagna (Madrid, Toledo, Barcellona, Girona, Murcia, Navarra, ecc.). Ha ricevuto il premio Guaix della Scuola Valenciana per aver contribuito al recupero e alla diffusione del patrimonio musicale catalano. È membro della Federazione dei cori di Valencia e della Federazione del folklore della Comunità valenciana. Partecipa ai concerti della campagna di scambi della Generalitat valenciana ed ai festival dell'Istituto di cultura di Valencia. Questo è primo atto di una fattiva collaborazione, che si concluderà con la trasferta del Coro Matilde Salvador a Valencia nel 2020. I concerti di oggi e domani, ad ingresso libero, sono stati organizzati dal Coro Matilde Salvador, con la collaborazione del Comune di Villanova Monteleone, il patrocinio gratuito del Comune di Alghero, la disponibilità della Curia della Diocesi Alghero-Bosa e la collaborazione di Tot per la musica.