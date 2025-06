Cor 7:00 Colledanchise e Carboni, tournèe catalana Tour nella Spagna catalana del cantautore algherese Antonello Colledanchise in duo con Susanna Carboni: un Duo più unico che raro, che accompagna le proprie canzoni con un Cuatro venezuelano e con un Clarinetto



ALGHERO - Il primo concerto è al Parc Rosa Sensat di Toc de corn del Comune di Cornellà. Colledanchise e Carboni si esibiranno poi nella Sala Concerti del locale “El Bedorc”. Sabato pomeriggio il Duo presenterà il proprio repertorio a Cornellà, nella Sala delle Caves Pujol. Sabato sera alle ore 20:00 Grande Concerto di chiusura del Tour nella Plaça DR Conde del Comune di Hostalets de Pierola.



Antonello Colledanchise, che nel 2023, presso la Camera dei Deputati, è stato insignito del Premio Internazionale “Tacita Muta” per le Lingue Minoritarie, rappresenterà Alghero con le proprie canzoni: L’Autore algherese da 50 anni scrive canzoni e poesie nella variante catalana di Alghero, si occupa di tradizioni popolari e divulgazione nelle scuole. Ha inciso otto Album e pubblicato due raccolte di Poesie, risultando uno degli autori più titolati della nostra città: ricordiamo il 1° Premio Internazionale di Poesia “Luciano Mastino” (1984), il Premio Nazionale “Faber”, intitolato a Fabrizio de Andrè (2002).



Diversi anche i Premi alla carriera, l’ultimo dei quali nel Maggio scorso a cura dell’Organizzazione del festival della Canzone Algherese. Ricordiamo inoltre il Premio “Santa Cecilia” alla carriera (2012), l’Attestato del Centro Studi Toniolo (2022) e la Targa istituzionale del Sindaco di Alghero (2022) per i 50 anni di Carriera Poetico-Musicale. Antonello Colledanchise non è nuovo nell’esportare la canzone algherese all’estero. Infatti ha già fatto concerti in Catalogna, Portogallo, Grecia, Francia e Brasile. Diverse emittenti televisive si sono interessate a lui: Videolina, Raiuno, Raidue, Raitre, TvTres (nazionale catalana), Canale 5, Catalan tv.



Da alcuni anni collabora con lui Susanna Carboni, cantante lirica e clarinettista che, contemporaneamente all’attività artistica ventennale, sia in Italia che all’estero, si occupa dell’insegnamento nelle scuole con nuove metodologie didattiche. Insieme presenteranno il loro ultimo repertorio, composizioni Swing per voce, Cuatro e Clarinetto. Il programma prevede anche canzoni della Storia della Sardegna catalana, alcune delle quali inedite. La particolarità di questo repertorio è dare particolare importanza al messaggio poetico: Antonello Colledanchise e Susanna carboni faranno così un viaggio tra musica e Poesia, facendo conoscere la loro nuova produzione anche all’estero.