S.A. 19:59 Jet-lag Open Air nell´ex cava di Sennori Musica elettronica, valorizzazione del territorio, divertimento e sostenibilità all’ex cava di Sennori. Appuntamento sabato 31 maggio



SENNORI - Sabato 31 maggio torna il format dedicato alla musica elettronica con la partnership

speciale di Akènta e della Cantina Santa Maria La Palma. Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 31 maggio torna a Sennori nella suggestiva cornice dell’ex cava di tufo il Jet-lag Open Air, evento dedicato alla musica elettronica firmato dal gruppo Jetlag Events e realizzato in collaborazione con il Comune di Sennori e la Pro Loco.



Il format, nato nel 2018 dalla creatività di un gruppo di ragazzi del nord Sardegna, si è

evoluto rapidamente diventando un progetto artistico e culturale in movimento, capace di

portare la sua visione in località come Alghero, Porto Cervo, Milano e Genova. La line-up del 31 maggio vedrà in consolle alcuni dei DJ più apprezzati della locale scena house, elettronica e deep techno: a partire dal tardo pomeriggio sino alle 23.30 la cava si trasformerà in un’arena a cielo aperto, animata da suoni elettronici e atmosfere cariche di energia.



A sostenere questa visione c’è Akènta, il vino spumante prodotto dalla Cantina Santa

Maria La Palma, simbolo delle “bollicine di Sardegna” e partner ufficiale del format. Una

collaborazione che unisce due realtà accomunate dallo stesso spirito: valorizzare il territorio

attraverso il talento, la qualità, l’innovazione e il divertimento. «Abbiamo scelto di supportare questo evento perché rappresenta un esempio concreto di impresa creativa e visione

contemporanea della Sardegna, capace di unire giovani, cultura e paesaggio», spiegano

dalla Cantina. Dopo la special edition dedicata ai sei anni del format realizzata a Natale

2024, il sodalizio tra Jetlag e Akènta continua, portando in scena un nuovo incontro tra vino,

arte e musica.