Work Academy per I licei musicali

SASSARI - Lavorare con la musica. Questa l’idea del progetto Work Academy, il percorso più che collaudato della Camera di Commercio di Sassari, che porterà in aula gli studenti dei Licei Musicali "Azuni" di Sassari e "De Andrè" di Olbia insieme ad esperti e professionisti del settore. In nome di quell’unione necessaria tra teoria e pratica, che parte dai banchi e si lega indissoluilmente alla vita reale.



Work Academy, il percorso formativo camerale, già sperimentanto efficacemente in alcune passate edizioni, in questa nuova fase gli incontri inizieranno lunedì 5 maggio al Musicale dell'Azuni, con il violinista, musicologo ed educatore Alberto Sanna. Un esperto di musica antica con una carriera internazionale tra il Regno Unito e Cuba, gli Stati Uniti e il Kenia. Il suo workshop esplorerà le opportunità di formazione in Italia e all’estero nell’ambito del “bilinguismo musicale”, tra pratiche storiche di interpretazione della musica colta e sfide contemporanee in un contesto competitivo.



Seguiranno altri tre appuntamenti sempre a maggio: il 12 con Elisa Pinna, il 19 con Claudio Simula e il 26 con Raffaele Polcino. L'idea del Work Academy è quella di favorire la fase di transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro consentendo agli allievi di orientarsi con una modalità di apprendimento duale in grado di dare un valore aggiunto ai momenti formativi dell’aula sulla spinta dei contenuti legati alla formazione pratica.