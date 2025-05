Cor 19:20 “Musica Maestro” XIV edizione a Porto Torres Nata nel 2011 per celebrare gli 80 anni del Maestro fondatore don Antonio Sanna, scomparso poi nel 2016, la rassegna ha storicamente valorizzato artisti provenienti dalla Sardegna



PORTO TORRES - Dal 15 maggio al 14 giugno 2025, Porto Torres ospiterà la quattordicesima edizione della rassegna "Musica Maestro", appuntamento consolidato nel panorama culturale della città e del Nord Sardegna. L'evento, organizzato dall'Associazione Cantori della Resurrezione sotto la direzione artistica del Maestro Fabio Fresi, si propone di offrire serate di musica polifonica e strumentale, con l'obiettivo di avvicinare persone di ogni età alla cultura musicale in tutte le sue forme. Il calendario della rassegna è stato presentato oggi 6 maggio, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Camera di Commercio di Sassari, alla presenza della presidente dei Cantori, Miriam Ada Porcu, del direttore artistico Fabio Fresi e di Antonella Viglietti dell’Ufficio Progetti UE e Strategici dell’ente camerale.



Nata nel 2011 per celebrare gli 80 anni del Maestro fondatore don Antonio Sanna, scomparso poi nel 2016, la rassegna ha storicamente valorizzato artisti provenienti dalla Sardegna. Negli ultimi anni, "Musica Maestro" ha ampliato i propri orizzonti iniziando a ospitare gruppi e artisti internazionali, una tendenza che si conferma e rafforza in questa edizione. Punto culminante della XIV edizione sarà la presenza, in qualità di ospite internazionale, dell’ensemble canoro Cantorìa. Il loro concerto chiuderà il programma della rassegna il 14 giugno nella Basilica di San Gavino. Cantoría è un gruppo vocale specializzato nell'interpretazione della polifonia vocale del Rinascimento iberico e del primo barocco. Fondato nel 2016, si è rapidamente distinto per la sua freschezza, giovinezza e vicinanza nelle interpretazioni. Hanno costruito una notevole carriera nazionale e internazionale, esibendosi in oltre 14 paesi e partecipando ai principali festival europei.



Nel 2024, sono stati ensemble residente all'Oude Muziek Utrecht Festival e all'Ambronay Festival, e hanno debuttato in sedi prestigiose come la Wigmore Hall di Londra e il Muziekgebouw di Amsterdam, oltre a realizzare la loro prima tournée negli Stati Uniti. Il loro primo CD, dedicato alle "Insalate" di Mateo Flecha (2022), ha ottenuto importanti riconoscimenti come il “Diapason Découverte” e il “Preis der deutschen Schallplattenkritik”. Nel 2024 hanno iniziato una nuova fase, ampliando l'organico e il repertorio per includere programmi con più cantanti e orchestra da camera. Sono diretti da Jorge Losana e nel 2024 sono stati inclusi tra i migliori della musica classica da El País. Il programma della rassegna si snoderà precedentemente attraverso diversi appuntamenti nella chiesa del Cristo Risorto: prenderà il via il 15 maggio, con una serata sarà dedicata alle “Melodie della Sardegna”, con protagonista il sodalizio Tenore Nunnale di Orune.



Fondato nel 1996, il gruppo è composto da Boche (Leonardo Carruale, Nicola Pala), Basciu (Carmelo Pala), Contra (Gian Luca Cidda) e Messu boche (Francesco Zidda). Il loro canto rispecchia la tradizione "A s'orunessa", attingendo dal patrimonio poetico locale e sardo, e il gruppo è componente attivo dell'associazione "Sòtziu Tenores Sardigna" per la tutela del canto a tenore. Si sono esibiti in varie rassegne in Sardegna e all'estero, partecipando anche a progetti discografici, docufilm e documentari. Il 17 maggio sarà la volta delle “Polifonie di tutti i tempi”. Vedrà l'esibizione congiunta del Coro Matilde Salvador di Alghero, diretto dal Maestro Paolo Carta, accompagnato dall'Orchestra Associazione “Il Violino” di Sassari, e dello Studium Canticum di Cagliari, diretto da Stefania Pineider. Lo Studium Canticum, attivo dal 1995, si dedica alla diffusione della cultura musicale e corale con il motto "musica per tutti". Ha al suo attivo oltre 600 concerti e ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale.



Il 18 maggio, dedicata alla “Musica instrumentalis”, vedrà protagonisti il Quintetto di fiati “S’Alenu” di Sassari. Il quintetto, composto da apprezzati musicisti come Antonella Carta Mantiglia (flauto), Luigi Mulas (oboe), Diego Salis (clarinetto), Mattia Ximenes (corno, sostituito da Roberto Mura) e Costantino Dettori (fagotto), nasce dalla volontà di far conoscere l'espressività di questi strumenti, vantando notevole attività solistica, orchestrale e didattica. Hanno riscosso ampi consensi di pubblico e critica. In questa occasione, presenteranno arrangiamenti per quintetto di fiati di brani da quartetti per archi di W.A. Mozart. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.30 e l'ingresso è gratuito. Ogni serata sarà introdotta da un saluto in musica dei Cantori della Resurrezione diretti da Fabio Fresi. La rassegna è sostenuta da Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Porto Torres, della Regione Autonoma della Sardegna, di Fersaco e Feniarco, di Monumenti Aperti, della Region de Murcia, e dell’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) e la collaborazione delle parrocchie di Cristo Risorto e San Gavino.