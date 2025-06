Cor 11:53 Lo Frontuni in coro col maestro Muti Tra i tremila che hanno composto il "maxi-coro" del maestro Muti c´era anche il Coro Lo Frontuni di Alghero. Un evento che ha accolto oltre 3000 coristi da tutta Italia, persone dai 4 agli 87 anni, presso il Pala de André di Ravenna



ALGHERO - C'era anche il Coro Lo Frontuni di Alghero al grande evento "Cantare amantis est" che si è svolto nelle giornate dell'1 e 2 Giugno a Ravenna sotto la guida del grande Maestro Riccardo Muti. Un evento che ha accolto oltre 3000 coristi da tutta Italia, persone dai 4 agli 87 anni, presso il Pala de André. "Cantare è proprio di chi ama", citando Sant'Agostino, è proprio quello che ha voluto simboleggiare questa manifestazione all'insegna della coralità come unione dei popoli e dei sentimenti. In questo maxii-coro c'era anche un pezzo di Sardegna, che arriva dall'associazione musicale "Lo Frontuni", unica realtà associativa sarda ad aver aderito a questo progetto.



Dal palco il Maestro Muti ha così presentato l'iniziativa: "In questo momento drammatico in cui il mondo è una polveriera accesa, ho voluto lanciare una chiamata, un appello rivolto a tutti e a tutte senza distinzione di provenienza, età, sesso, professioni, religioni. Il canto è espressione della nostra anima e delle differenze che abitano in ognuno di noi".



«Abbiamo vissuto questo momento, dallo studio delle partiture di Giuseppe Verdi scelte dal Maestro Muti, al viaggio e all'arrivo al Pala Del André, con grande entusiasmo e trepidazione. Le nostri voci erano certamente umili gocce d'acqua in quel meraviglioso oceano corale. Quello però che quest'onda di voci ci ha restituito è stato immenso e ha saputo fare risuonare le nostre corde più profonde», commenta il Maestro Francesco Santino Scognamillo - Direttore Artistico del Coro Lo Frontuni di Alghero. Il tutto si è svolto sotto l'egida di Ravenna Festival, il festival fondato da Cristina Mazzavillani Muti, moglie del maestro, basato sull'esaltazione di tutti i linguaggi artistici, che coinvolge la città di Ravenna annualmente nei mesi di giugno e luglio. Le Vie dell'Amicizia è il format particolare sotto cui si è svolta la due giorni di "Cantare Amantis Est" e che racchiude tutti gli eventi culmine mirati a costruire "ponti di fratellanza" tra i popoli.