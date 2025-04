Cor 21:26 Nilo al Festival Musicultura di Recanati Ci sarà anche un pezzo di Sardegna al Festival Musicultura 2025, importante manifestazione nazionale riservata ad artisti emergenti e giunta alla sua 35esima edizione



SASSARI - Ci sarà anche un pezzo di Sardegna al Festival Musicultura 2025, importante manifestazione nazionale riservata ad artisti emergenti e giunta alla sua 35esima edizione, che nel corso degli anni ha annoverato fra i suoi vincitori nomi di prestigio, come quelli di Povia e Simone Cristicchi. Si tratta di Daniele Delogu, in arte Nilo, che è diventato uno dei sedici finalisti del Festival dopo aver superato una dura selezione che ha messo a confronto più di mille partecipanti, provenienti da tutta Italia, colpendo la giuria con la canzone “Tutti-Nessuno”, presente nel suo album di debutto “MECO” pubblicato nel 2020.



Musicultura è un festival musicale, nato nel 1990 come Premio Città di Recanati, che ha cambiato la sua denominazione nel 2005, quando si è trasferito allo Sferisterio di Macerata. Ha visto numerosissimi artisti esibirsi sul suo palco, quali Daniele Silvestri, Lucio Corsi, Lucio Dalla e tanti altri. La finale si svolgerà il 24 e 25 al Teatro Persiani di Recanati in live, che sarà trasmesso da Radio 1. Nilo si esibirà nella serata del 25, nella quale saranno presenti, come ospiti d’onore, il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver. I brani verranno inseriti in un album della rassegna.



Daniele Delogu, in arte Nilo, è un songwriter, cantante e poli-strumentista sassarese, classe 2001. Ha iniziato il suo percorso artistico con varie formazioni di stampo rock, coltivando al tempo stesso la passione per la musica classica e jazz, sviluppando uno stile unico che intreccia surrealismo, introspezione e semplicità. Attualmente risiede a Piacenza, dove studia al Conservatorio Nicolini e continua a far evolvere il suo sound. La sua musica è basata sul dialogo e sui legami tra l’artista e le persone che lo ascoltano. Nilo si propone di creare connessioni vere e spontanee, attraverso la musica e l’aspetto sociale del fare arte, costruendo un ponte tra artista e fan.



Ha all’attivo quattro EP pubblicati tra il 2020 ed il 2024. Infatti nel 2020 esordisce con l’album “MECO” mentre negli anni successivi ha pubblicato “Direzioni Future” (2021) “LOBI” (2022) ed “Agrodolce” (2023). Nello stesso anno ha vinto il concorso "Jazz Alguer", dove il suo percorso artistico è stato giudicato positivamente dalla giuria. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi musicisti, sia nel contesto sardo che in quello emiliano, evolvendo notevolmente il suo linguaggio musicale ed artistico. Ha una grande esperienza nella musica dal vivo, maturata svolgendo concerti e serate nel contesto sardo, piacentino e milanese.