Domani, quarta giornata ricca di appuntamenti ad Alghero per "Dall´altra parte del mare", la rassegna organizzata dall'Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano ed il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e Putifigari e dell´Istituto Treccani Dall´altra parte del mare: 4° atto ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 23 agosto, quarta giornata ricca di appuntamenti ad Alghero per “Dall'altra parte del mare”, la rassegna organizzata dall’Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano ed il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e Putifigari e dell'Istituto Treccani. Si comincia con un evento dedicato ai ragazzi.



Alle 19.30, il gemer Gabby esce dallo schermo ed arriva ad Alghero per incontrare i lettori con il suo libro “Game over” (Fabbri editore). Gabriel Weiss, in arte “Gabby16bit”, è uno dei re degli yougamers, appassionati di videogiochi che giocano in diretta web sui loro canali, tra storie, serie, consigli di gioco, simpatiche gag e personaggi divertenti, coinvolgendo un pubblico di milioni di ragazzi. Dopo l’incontro con lo youtuber due momenti dedicati al romanzo noir allestiti all’insegna del gemellaggio nato tra Dall’altra parte del mare e “Florinas in giallo. L’Isola dei misteri”.



Alle 20.45, il premio Campiello Gesuino Nemus presenterà, accompagnato da Mauro Porcu, il suo nuovo romanzo “Il catechismo della pecora”. Alle 21.30, sempre nel piazzale Lo Quarter, doppio incontro con Enrico Pandiani (“Ragione da vendere”, Rizzoli) e Giulio Massobrio (“Il maestro del silenzio”, Rizzoli) che converseranno con Elias Vacca davanti ad un calice di Marchese di Villamarina. L'evento è allestito in collaborazione con le Tenute Sella & Mosca. Chiuderà la serata “Credevo che”, lo spettacolo di parole e musica sulla violenza domestica con Simonetta Agnello Hornby e la cantante jazz Filomena Campus.



