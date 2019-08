Condividi | Red 14:36 Nei giorni scorsi, i Sommozzatori della Questura di Sassari, di stanza ad Olbia, hanno rinvenuto due ordigni bellici nei pressi dell’isola, uno di 37 e l’altro di 55centimetri, le cui origini, causa le condizioni di deterioramento, non sono state appurate Ordigno bellico a Tavolara: intervengono i sommozzatori



OLBIA - Nei giorni scorsi, i Sommozzatori della Questura di Sassari, di stanza ad Olbia, hanno rinvenuto due ordigni bellici nei pressi dell'isola di Tavolara, uno di 37 e l'altro di 55centimetri, le cui origini, causa le condizioni di deterioramento, non sono state appurate. Verosimilmente, risalgono alla Seconda guerra mondiale. Gli operatori hanno subito messo in sicurezza lo specchio d'acqua limitrofo agli ordigni che, ieri (giovedì), sono stati fatti brillare da personale dei Sommozzatori del Nucleo Sdai di La Spezia.