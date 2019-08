Condividi | Antonio Burruni 12:19 Domenica sera, i rossoblu ospiteranno il Brescia alla Sardegna Arena. Curiosità per il ritorno nell´Isola per l´ex presidente Massimo Cellino, ora alla guida delle rondinelle che, per squalifica, dovranno rinunciare a Mario Balotelli Serie A: esordio casalingo per il Cagliari



CAGLIARI - Esordio casalingo per il Cagliari nel campionato di serie A 2019/20. Domani, domenica 25 agosto, alle 20.45, i rossoblu ospiteranno il Brescia alla Sardegna Arena. Curiosità per il ritorno nell'Isola per l'ex presidente Massimo Cellino, ora alla guida delle rondinelle.



Mister Maran, viste le assenze per squalifica di Rog e di Bradaric, Cacciatore, Cragno e Faragò per infortunio, dovrebbe schierare Rafael tra i pali; Pinna (preferito a Mattiello) e Pellegrini (favorito su Lykogiannis) esterni bassi, con Pisacane (o Klavan) e Ceppitelli centrali; centrocampo con Ionita, Nainggolan e Deiola (preferito a Nandez); Birsa dietro le punte Joao Pedro e Pavoletti. In panchina anche Aresti, Romagna, Castro, Cigarini, Oliva, Cerri, Han Despodov.



Eugenio Corini dovrà fare a meno degli squalificati Balotelli (per quattro turni) e Mateju, e gli infortunati Magnani, Ndoj e Torregrossa. Previsto in porta Joronen; difesa con Sabelli, Gastaldello, Chancellor e Martella; a centrocampo Bisoli, Tonali e l'ex capitano rossoblu Dessena; Tremolada (favorito su Spalek) ad innescare Morosini (o Aye) e Donnarumma. In panchina anche Alfonso, Andrenacci, Cistana, Mangraviti, Curcio, Semprini, Viviani e Zmrhal.



La partita verrà abritrata da Eugenio Abbattista di Molfetta, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Marco Bresmes, entrambi della sezione di Bergamo. Il quarto uomo sarà Lorenzo Illuzzi di Molfetta, mentre i due addetti al Var saranno Luca Pairetto di Nichelino e Damiano Di Iorio di Vico.



Prima giornata:

Parma-Juventus (sabato, 18)

Fiorentina-Napoli (20.45)

Udinese-Milan (domenica, 18)

Cagliari-Brescia (20.45)

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Verona-Bologna

Inter-Lecce (lunedì. 20.45)



