La Regione autonoma della Sardegna promuoverà la formazione professionale per i detenuti delle colonie penali sarde. A Mamone, Is Arenas ed Isili, i detenuti potranno frequentare corsi di formazione che consentiranno loro di accedere più facilmente al mondo del lavoro una volta scontata la pena Obbiettivo colonie penali



CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna promuoverà la formazione professionale per i detenuti delle colonie penali sarde. A Mamone, Is Arenas ed Isili, i detenuti potranno frequentare corsi di formazione che consentiranno loro di accedere più facilmente al mondo del lavoro una volta scontata la pena.



La Giunta regionale, riunita ieri pomeriggio (giovedì) sotto la presidenza di Christian Solinas, ha infatti deliberato l’adesione al progetto Pon Inclusione sociale 2014-2020 “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale”. L’iniziativa, di alto valore sociale, ha una dotazione finanziaria di un milione e 171mila euro e punta ad avviare attività formative e lavorative nel settore agricolo.



