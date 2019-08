Condividi | Red 23:11 Oggi, si sono registrati dieci roghi in Sardegna. Solo uno di questi ha richiesto l´intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale: nell´agro di Carloforte, in località Sorgente Fico, vicino alla spiaggia La Caletta Incendio a Carloforte: tre elicotteri al lavoro



CARLOFORTE – Oggi (sabato), si sono registrati dieci roghi in Sardegna. Solo uno di questi ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale: nell'agro di Carloforte, in località Sorgente Fico, vicino alla spiaggia La Caletta.



Pronto l'intervento di due elicotteri “leggeri” provenienti dalle basi della Forestale di Pula e di Marganai ed un elicottero “pesante” biturbina di stanza nella base operativa di Fenosu-Oristano. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sant'Antioco del Corpo forestale, coadiuvata da diverse squadre della macchina antincendio della Regione autonoma della Sardegna, tra cui le squadre di volontariato Lavoc Carloforte ed AssoSulcis Sant'Antioco ed una squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia.



