Serie C: l´Olbia sbanca Siena

OLBIA – Esordio da tre punti per l'Olbia, che nel match valido per la prima giornata del girone A del campionato di serie C si impone per 1-2 sul campo del Siena. Dopo le reti del gallurese Ogunseye al 31' e del toscano Arrigoni nel recupero del primo tempo, al 53' è arrivata la rete decisiva di Pisano



PRIMO TEMPO. I padroni di casa cercano di fare la gara, ma l'Olbia controlla bene. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Ogunseye, pronto sul calcio d'angolo battuto da Pitzalis. Due minuti dopo, Polidori spreca una buona opportunità per pareggiare i conti. Pareggio che arriva in coda al primo tempo, con Arrigoni, che batte Van der Want.



SECONDO TEMPO. Al 52', Vallocchia innesca Doratiotto, ma Confante si salva in corner. Dalla bandierina, batte Pitzalis, irrompe Pisano, che di piatto insacca la rete dell'1-2. Mister Dal Canto si gioca la carta Guberti, che entra in campo al 56' al posto di Serrotti. Dentro anche Oukhadda per Romagnoli. Michele Filippi risponde al 65', con Pennington per Lella. Il Siena ci prova, ma l'Olbia controlla con ordine. I locali provano ancora a mischiare le carte, con bgli ingressi di D'Auria (al 68' per Vassallo) e Guidone (al 76' per Polidori). Dall'altra parte, Vallocchia lascia il posto a Parigi ad otto minuti dalla fine. Al minuto 86 è proprio Guidone a sfiorare la rete, colpendo il palo esterno. Un minuto dopo, gesto violento di Oukhadda nei confronti di Parigi e Siena in inferiorità numerica. Serrate finale, ma il risultato non cambia: l'Olbia porta a casa i primi tre punti della stagione.



SIENA-OLBIA 1-2:

SIENA: Confente, Romagnoli (11’st Oukhadda), Varga, D’Ambrosio, Setola, Vassallo (23’st D’Auria), Gerli, Arrigoni, Serrotti (11’st Guberti), Cesarini, Polidori (31’st Guidone). Allenatore Alessandro Dal Canto.

OLBIA: Van der Want, Pisano, La Rosa, Dalla Bernardina, Pitzalis, Lella (20’st Pennington), Muroni, Biancu, Vallocchia (37’st Parigi), Doratiotto, Ogunseye. Allenatore Michele Filippi.

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino.

RETI: 31’ Ogunseye, 46’pt Arrigoni, 8’st Pisano.



