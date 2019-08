Condividi | A.B. 23:02 I rigori hanno deciso il derby sassarese in favore dei rossoblu di mister Mariotti. Ripresa fatale per i sarrabesi, sconfitti 2-0 sul campo dell´Ostia mare con le reti di D´Astolfo e Ferrari Coppa Italia: Torres ok, Latte dolce e Muravera eliminate



SASSARI – La Coppa Italia di serie D vede sorridere solo la Torres, mentre Latte dolce e Muravera abbandonano la competizione nei 64esimi di finale. I rigori hanno deciso il derby sassarese in favore dei rossoblu di mister Mariotti (con parata d Colombo su Molino), dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Latte Dolce in doppio vantaggio nella prima metà del primo tempo con Gianni e Palmas; torresini che impattano con Sartor allo scadere del primo tempo e Milani nella ripresa. Ripresa fatale per i sarrabesi, sconfitti 2-0 sul campo dell'Ostia mare con le reti di D'Astolfo e Ferrari nel giro di tre minuti.



TORRES-LATTE DOLCE 6-5 d.r (2-2 al 90'):

TORRES: Colombo, Bilea, Ruiu, Pisanu, Guarino, Congiu, Demartis, Masala (18'st Russu), Sartor, Milani, Bianco. Allenatore Marco Mariotti.

LATTE DOLCE: Lai, Maccis (26'st Tuccio), Pireddu, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga, Gianni (18'st Scanu), Cinque (26'st Pinna), Molino, Palmas. Allenatore Stefano Udassi.

ARBITRO: Francesco Gai di Carbonia.

RETI. 8' Gianni, 24' Palmas, 45' Sartor, 10'st Milani.



OSTIAMARE-MURAVERA 2-0:

OSTIAMARE: Giannini, Pieri, Pompei, Vasco, Cabella, Esposito, Chiurco, D'Astolfo, Matropietro, Pertrini, Facchini. Allenatore Raffaele Scudieri.

MURAVERA: Floris, Coulibaly, Spanu, Marongiu, Vignati, Bruno, Vinci, Bonacquisti, Nieddu, Nurchi, Meloni. Allenatore Francesco Loi.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

